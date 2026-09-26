Разлюляване на земята без земетресение: Симулатор пресъздава трус до 7,8 по Рихтер

Варна превръща страха от земетресение в урок по оцеляване. Жителите и гостите на морската столица имаха възможност да изпитат в контролирана и безопасна среда какво означава да се намираш в сграда по време на силен земен трус. Специален мобилен симулатор на земетресения бе разположен на паркинга пред Спортна зала – Варна, като съоръжението може да възпроизвежда движения, съответстващи на земетресения с магнитуд до 7,8 по скалата на Рихтер.

Идеята на демонстрацията не е единствено да пресъздаде усещането за природно бедствие, а да превърне преживяването в практическо знание. Защото при земетресение първите секунди често са решаващи, а паниката и неправилната реакция могат да увеличат риска за живота и здравето.

Мобилната платформа възпроизвежда различни степени на земни трусове, позволявайки на посетителите да усетят физически движенията, които при реално земетресение могат да превърнат познатото пространство в нестабилна среда. Така абстрактното понятие „магнитуд“ се превръща в непосредствено преживяване.

По време на демонстрациите специалисти разясняват основните правила за поведение при земетресение – какво трябва да бъде направено по време на труса, къде е относително най-безопасното място и кои действия трябва да бъдат предприети непосредствено след прекратяването му.

Акцентът е върху подготовката, а не върху страха. Познаването на правилните реакции може да намали риска в момент, когато човек разполага с ограничено време за преценка и действие.

Събитието е насочено както към възрастни, така и към деца. За най-малките симулацията предлага необичаен начин да разберат какво представлява земетресението, докато за възрастните тя е възможност да проверят доколко инстинктивните им реакции съответстват на препоръчваните правила за безопасност.

Земетресенията са сред природните явления, които трудно могат да бъдат предвидени с необходимата точност, за да се даде надеждно предупреждение непосредствено преди труса. Именно затова подготовката и познаването на правилното поведение са сред основните инструменти за ограничаване на последствията.

В този смисъл симулаторът във Варна предлага не просто атракция, а своеобразна репетиция за ситуация, в която никой не би искал да се оказва.

Две минути в контролирана среда могат да се окажат достатъчни, за да научат човек какво да направи в онези няколко секунди, в които земята престава да бъде неподвижната основа, която приемаме за даденост. / БГНЕС