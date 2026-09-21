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Земетресение с магнитуд 5 разлюля Южна Турция

Трусът е регистриран в окръг Адана

21.09.2026 | 09:50 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана, съобщи информационният сайт „Хабер Тюрк“. Според информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) трусът е станал в 04:02 ч. местно (и българско) време.

Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 километра под земната повърхност.

Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. От областната управа в Адана са съобщили, че екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации и съответните институции извършват обследване на терен и ситуацията се следи отблизо.

Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани, уточнява изданието.
(БТА)

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Тагове:

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