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Земетресение разлюля Южното Черноморие

Магнитудът на труса е бил 3,2 по Рихтер

23.09.2026 | 09:12 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 3,2 разлюля района на Южното Черноморие снощи. Трусът е регистриран в 20:54 часа в района на Несебър.

По данни на сеизмолозите епицентърът е на около 25 километра от Созопол и на 40 километра от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд земетресението е било усетено и на места в областния град.

Малко след труса жители на Бургас споделиха в социалните мрежи, че са почувствали кратко разлюляване най-вече от хора, живеещи на по-високите етажи на жилищни сгради, където движението е било по-осезаемо. Някои описват усещането като кратка вибрация и леко разклащане на мебели и предмети.

Към момента няма данни за пострадали хора, както и за нанесени материални щети, съобщи БНТ.

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Тагове:

земетресение Несебър Южно Черноморие Бургас
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