Земетресение разлюля Южното Черноморие

Земетресение с магнитуд 3,2 разлюля района на Южното Черноморие снощи. Трусът е регистриран в 20:54 часа в района на Несебър.

По данни на сеизмолозите епицентърът е на около 25 километра от Созопол и на 40 километра от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд земетресението е било усетено и на места в областния град.

Малко след труса жители на Бургас споделиха в социалните мрежи, че са почувствали кратко разлюляване най-вече от хора, живеещи на по-високите етажи на жилищни сгради, където движението е било по-осезаемо. Някои описват усещането като кратка вибрация и леко разклащане на мебели и предмети.

Към момента няма данни за пострадали хора, както и за нанесени материални щети, съобщи БНТ.