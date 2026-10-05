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Каталуния под вода: Двама загинаха, издирват изчезнал човек

Проливните дъждове блокираха пътища и влакове, отменени са полети

05.10.2026 | 09:22 ч. 1
Снимка: Скрийн, You Tub

Снимка: Скрийн, You Tub

Двама души загинаха, а друг е в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в испанския регион Каталуния, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Каталунският лидер Салвадор Иля потвърди смъртта на мъж след срутване на стена в Тордера, град северно от Барселона, в съобщение в профила си в социалните мрежи в неделя.

Друг човек е загинал в Монторнес дел Валес, съобщиха пожарникарите в неделя, докато службите за спешна помощ са издирвали изчезнал човек в Пинеда де Мар, град на 52 км северно от Барселона.

Каталунските власти издадоха червено предупреждение и призоваха хората да останат по домовете си, тъй като „мини-ураган“ може да удари североизточния регион, като се прогнозират още по-обилни дъждове.

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Къщи бяха наводнени, а коли останаха под вода в Белвитж и Корнела близо до Барселона след проливните дъждове в събота. Патици плуваха в огромни локви, образували се по магистралите в Барселона.

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Сарай Сарока, директор на регионалната метеорологична служба Meteocat, заяви в събота, че ядрото на изключителна метеорологична система е над Средиземно море и „мини-ураган“ може да се движи над сушата в Каталуния.

Полети на летището в Барселона са били отменени или забавени, съобщи вестник „Ла Вангуардия“ в събота.

Всички местни влакове бяха нарушени от потопа. Магазините затвориха рано, футболните мачове бяха отменени, а представлението на „Аида“ от Верди в операта „Лисеу“ в Барселона беше отменено.

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