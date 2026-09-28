Ураганът “Поло” превзема Мексико, има опасност от наводнения (СНИМКИ/ВИДЕО)

В понеделник ураганът "Поло“ се насочи към мексиканския полуостров Долна Калифорния, носейки опасност от бурни приливни вълни, силни ветрове и проливни дъждове, докато ураганът "Ноло“ заплашваше части от Хавай с поройни валежи, дори докато се отдалечаваше от островите на щата, съобщава АР.
В неделя вечерта "Поло“ беше буря от трета категория с максимална скорост на постоянните ветрове от 205 км/ч, съобщи Националният център за ураганите на САЩ в Маями. Очаква се през нощта бурята да връхлети полуострова с обилни валежи и да предизвика опасни за живота наводнения и свлачища.
@audi_rodriguez Huracán Polo (Categoría 5), así luce una playa del Pacífico mexicano, en la costa de Guerrero (zona de Costa Grande, cerca de Zihuatanejo/Ixtapa o Acapulco). Bandas nubosas externas del huracán Polo acercándose desde el mar. El huracán está estacionado a unos 250-270 km al sur de Zihuatanejo, por eso se ven esas nubes oscuras y el oleaje, aunque en muchos puntos de la costa todavía no llueve fuerte. #HuracánPolo ♬ sonido original - Audi Rodriguez
В края на уикенда "Ноло“ се намираше далеч на югозапад от Хавай и се отдалечаваше от Големия остров, но предупрежденията за силен вятър и опасно високи вълни останаха в сила за части от острова до неделя вечерта. Максималната скорост на постоянните ветрове на "Ноло“ се увеличи до близо 165 км/ч.
В Пуерто Сан Карлос, рибарско селище с население от около 5700 души на мексиканския полуостров Долна Калифорния, в неделя жителите заковаваха дъски по прозорците и вратите на домовете си, докато работници превозваха пръст и отломки, за да укрепят дигите, защитаващи селището. Според властите 90% от населеното място е застрашено от наводнение.
@beast_viralnews Hurricane Polo is churning off the southwestern coast of Mexico as a powerful major hurricane, bringing torrential rainfall and life-threatening hazards to coastal states. While the storm is not expected to make direct landfall, its outer bands and massive size continue to severely impact the region with heavy downpours and dangerous surf. #Hurricane #Polo #MexicoWeather #HeavyRain #PacificStorms ♬ Black Star - Lustmord
Жителите се опасяваха, че приливът и силните вълни могат да пробият защитните съоръжения и да залеят селището с морска вода. Някои семейства планираха да се евакуират в убежища в Сиудад Конститусион, разположен на около 60 километра разстояние.
"Службите за гражданска защита наредиха на нас, жителите на Сан Карлос, да се евакуираме, тъй като районът е с висок риск. Поради настоящите приливи, очакваните вълни и вятъра, изградените земни диги (за предотвратяване на наводнения) може да поддадат. Казаха ни, че няма да издържат“, заяви рибарят Росио Санчес.
Според синоптиците, след като премине през Долна Калифорния, "Поло“ ще достигне континенталната част на Мексико и по-късно през седмицата може да донесе проливни дъждове и наводнения в части от Югозападните щати.
@gamanava52
El fuerte oleaje provocado por las bandas nubosas del huracán Polo causó que el mar avanzara sobre calles, enramadas y viviendas en Playa Azul, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 🌪️🌊♬ sonido original - Gama Nava
Центърът за наблюдение на ураганите съобщи, че "Поло“ се движи на север със скорост 19 км/ч и се намира на около 435 км западно от Кабо Сан Лукас, в южния край на полуострова.
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@audi_rodriguez Huracán Polo comienza a alejarse de las costas del occidente de México. Se ha mantenido como un fuerte huracán, pero solo ha golpeado las costas, porque se ha mantenido a unos 270 kilómetros al sureste de Colima. Los daños han podido ser mayores, pero al mantenerse alejado de tierra ha sido muy favorable para las zonas amenazadas. Continuarán las lluvias fuertes y riesgo de inundaciones, desbordamientos y deslaves, especialmente en sectores de Michoacán, Colima y Jalisco. #HuracánPolo ♬ sonido original - Audi Rodriguez