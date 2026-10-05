Нобеловата награда за медицина отива при изобретателите на оптогенетиката

В Стокхолм бе обявена Нобеловата награда за физиология или медицина. Лауреати станаха Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел за изобретяването на оптогенетиката - метод за управление на неврони чрез светлина.

Техните изследвания са помогнали да се покаже как нервните клетки оформят спомените, емоциите и поведението в мозъка, обяви Нобеловият комитет, който заседава в Стокхолм.

Оптогенетиката е метод, който позволява на учените да контролират и изследват активността на определени нервни клетки чрез светлина. Откритията на тримата учени са поставили основите на този подход и са променили начина, по който се изследва функционирането на нервната система.

Обявяването на лауреата на Нобеловата награда за медицина или физиология традиционно поставя началото на Нобеловата седмица

През 2025 г. Нобеловата награда за физиология или медицина бе присъдена на Мери Бранков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи "за откритията им, свързани с периферния имунен толеранс".

Наградата за физика ще бъде обявена на 6 октомври, тази за химия - на 7 октомври, за литература - ​​на 8 октомври, а лауреатът на наградата за мир ще стане известен на 9 октомври в Осло. Победителят в конкурса за Мемориалната награда "Алфред Нобел" за икономически науки, учредена от Шведската централна банка през 1968 г., ще бъде обявен на 12 октомври.

Паричната равностойност на Нобеловата награда за 2026 г. възлиза на 12 милиона крони (близо 1,2 милиона щатски долара) във всяка категория.

Церемонията по връчването на Нобеловите награди се състои на 10 декември - денят на смъртта на Алфред Нобел.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026