Путин: Свързването на Нобеловата награда за мир с доставките на оръжие е абсурдно

Свързването на Нобеловата награда за мир с продажбите на оръжие на Украйна е абсурдно, заяви руският президент Владимир Путин, предава ТАСС.

„Свързването на Нобеловата награда за мир с доставките на оръжие е абсурдно и просто говори много за нивото на настоящия киевски режим като цяло“, каза Путин по време на пресконференция след държавното си посещение в Таджикистан, отговаряйки на въпрос относно по-ранното обещание на Володимир Зеленски да подкрепи кандидатурата на президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, но само ако достави на Киев ракети „Томахоук“.

„Русия разработва нови оръжия и техните изпитания протичат успешно. Нашата ядрена сила за възпиране е по-иновативна от тази на която и да е друга ядрена държава. И ние я разработваме много активно. Това, което казах в предишни времена, в предишни години, все още се разработва и ние го усъвършенстваме. И мисля, че скоро ще имаме възможност да обявим новини за новите оръжия, които някога обявихме. Те се разработват и ние ги тестваме. Те протичат успешно“, каза още Путин.