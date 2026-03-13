Тръмп вече не се интересува от Нобеловата награда за мир

Доналд Тръмп размисли и вече може би не иска да го запомнят като президент миротворец. Така бленуваната от него Нобелова награда за мир дори вече не е сред желанията му, ако съдим по последните му изказвания.

Американският президент каза, че вече не се интересува от наградата, въпреки че началото на втория му мандат беше подчертан от кампания за спечелването ѝ. Републиканецът също така не е сигурен как продължаващата война с Иран ще повлияе на бъдещите му шансове да получи приза.

В интервю за Washington Examiner Тръмп заяви, че "няма представа“ дали конфликтът с Иран ще "го докара до финалната линия“ с Нобеловия комитет.

"Не знам. Не се интересувам от това", каза Тръмп.

САЩ вече са подложени на сериозен контрол заради поведението си в двуседмичния конфликт.

Разследване на Пентагона е стигнало до предварителни заключения, че американска ракета е ударила иранско начално училище, убивайки около 175 души, предимно деца.

Президентът заяви, че не е запознат с тези предполагаеми открития и че инцидентът е в процес на разследване.

На друго място в интервюто президентът Тръмп заяви, че темата не е повдигнала въпроси с чуждестранни лидери, с които е общувал, относно продължаващия конфликт, при който загинаха седем американски войници и около 1348 души в Иран.

"Не, не говоря за Нобеловата награда“, каза Тръмп.

Коментарите биха били изненада за Доналд Тръмп отпреди няколко месеца, който редовно говореше за това как заслужава високата дипломатическа чест.

През цялата 2025 г. президентът подчертаваше, че е спрял поне осем войни, откакто встъпи в длъжност, въпреки че независима проверка на фактите подчертава колко много от тези твърдения са неточни, преувеличени или преждевременни.

Това не попречи на нациите и институциите, търсещи благоразположение от Тръмп, да се възползват от добре познатия интерес на президента към Нобелова награда, който според съобщенията е подхранван отчасти от гнева му, че президентът Барак Обама е спечелил такава пръв.

През януари лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо символично връчи Нобеловата си награда на Тръмп по време на среща в Белия дом, въпреки че организаторите на наградата твърдят, че тя остава единственият носител на отличието за тази година.

Преди месец международната футболна организация ФИФА връчи на Тръмп новосъздадена награда за мир, която беше обявена седмици след като Тръмп не беше номиниран за Нобелова награда и дойде в момент, когато ФИФА се готви да бъде домакин на Световното първенство в Северна Америка през 2026 г.

Какъвто и да е настоящият интерес на Тръмп към Нобеловата награда, има малко съмнения, че неговата администрация е объркала глобалните отношения с често агресивен и едностранен подход.

Администрацията наложи мита на врагове и съюзници, отвлече лидера на Венецуела, започна "мека“ война срещу предполагаеми наркокораби в Карибите, уби лидера на Иран и заплаши с военно превземане на Гренландия, въпреки че е съюзник на НАТО.

Тя също така не успя да сложи окончателен край на кризи, за които президентът уверено твърдеше, че ще ги реши, като например войните между Русия и Украйна и Израел и Газа.