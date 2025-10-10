Мария Корина Мачадо е шокирана, че е получила Нобеловата награда за мир ВИДЕО

Мария Корина Мачадо заяви, че е „шокирана“ да чуе новината, че тази година е получила Нобелова награда за мир.

Във видео, изпратено от нейния прес екип до информационната агенция AFP, Мачадо казва на Едмундо Гонсалес - който я замести като кандидат, когато ѝ беше забранено да се кандидатира -

„В шок съм!“.

„Шокирани сме от радост“, отговаря Гонсалес, който е в изгнание преди почти година. „Какво е това? Не мога да повярвам“, настоява 58-годишната Мачадо, която се укрива някъде във Венецуела.

Видеото е публикувано и в X акаунта на Гонсалес.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

Мария Корина Мачадо е лидер на опозицията във Венецуела. Тя беше лишена от правото да се кандидатира на миналогодишните президентски избори, които бяха широко отхвърлени в международен план като нито свободни, нито честни.

Тя успя да привлече огромни тълпи по улиците, за да се събере в подкрепа на своя кандидат - Едмундо Гонсалес.

Мачадо притесни правителството на Николас Мадуро като се превърна в обединяваща фигура за опозицията в страната, която беше способна да привлече хиляди хора по улиците - и в избирателните секции.

Всички анкети миналата година сочеха победа на нейното движение. И въпреки това Николас Мадуро спечели трети мандат, въпреки че наблюдателите на изборите документираха много нередности. След резултата от изборите имаше протести в цялата страна. Но те бързо бяха потушени от репресии от страна на властите.

Самата Мачадо живее на тайно място почти оттогава, с изключение на кратка поява по време на протест преди встъпването в длъжност на Мадуро през януари. Тя беше арестувана за кратко, а след това освободена.

Йорген Уатне Фриднес беше попитан за безопасността и сигурността на Мачадо, след като е получила тази награда. Той заяви, че това е дискусия, която водят всяка година, „особено когато човекът, който получава наградата, се укрива поради сериозни заплахи за живота си“.

Председателят на комитета увери, че тя е активна и ще продължи да бъде във Венецуела, така че са взели предвид, че наградата „ще подкрепи каузата ѝ, а няма да я ограничи“.

На въпроса дали очакват да я видят на церемонията по връчване на наградата в Осло през декември, той казва, че се надяват, но признават, че има сериозна ситуация със сигурността.

Той благодари на всички, че дойдоха, с което завършва пресконференцията.