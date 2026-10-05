Историк от РСМ: Това не са останките на Самуил, той е погребан в Македония

Докато България се радва на завръщането на цар Самуил у дома, пренасянето на останките среща сериозни съмнения сред някои експерти в съседна Северна Македония. Според проф. д-р Александър Атанасовски, историк, специализиран в периода на Средновековието, тези останки не са на българският цар, който пък никъде не бил наричан цар.

Основното научно възражение, подхранващо това недоверие, е липсата на съвременно ДНК потвърждение за въпросните човешки останки. Въпреки че българското правителство, начело с президента Румен Радев, категорично прие костите като останки на средновековния владетел, редица експерти предупреждават, че идентификацията се основава единствено на археологическа хипотеза от 60-те години на миналия век на гръцкия археолог Николаос Муцопулос, без да има съдебни или криминалистични доказателства, пишат от Sitel.

Проф. д-р Александър Атанасовски, историк, специализиран в периода на Средновековието, твърди, че останките, които Гърция предаде на България, не са на цар Самуил. В интервю за Българското национално радио той открито отхвърли тези твърдения, изтъквайки факта, че цар Самуил никога не е стъпвал в България.

"Е, той никога не е бил в България - защо да го връщаме там, след като е бил взет от България? Така излиза, че сме откраднали Самуил от България и сме го донесли в Македония, а той е роден в Македония, починал е тук и е погребан тук. Не знам... каква е тази новина за връщането му в България?! Това е пълна глупост."

Атанасовски посочва специфичния начин на погребение с тухли, подредени във формата на буквата "П" - практика, непозната в тези земи - и припомня, че съществува реална вероятност истинските останки да са били пренесени в София по време на Втората световна война, през 1943 г.

Той също така оспорва надписа "Цар на българите" върху новия саркофаг в църквата "Света София"

"Няма нито един документ, нито един запис, в който Самуил да се е наричал "цар на българите". Самият той никъде дори не е наречен цар. Той е "раб божий" - т.е. Божият раб Самуил. Не е наричан цар. Нямаме сведения той да се е наричал цар на българите или на когото и да било другиго. Ние наричаме държавата "Самуилово царство" или "Самуилова държава", но доколко е била царство и доколко... това е друг въпрос. Това е конгломерат, както е казал навремето Божидар Прокич - един вид съвременна федерация от местни князе, обединили се под властта на Самуил и противопоставящи се както на Борис II, така и на Византия. Скилица ясно свидетелства за това в своята хроника."

По думите му Самуил не може да бъде наричан и македонец.

"Той никога не е бил наричан македонец, българин или каквото и да било друго. Ако погледнете символите, които сте поставили върху паметника в София, ще видите, че той носи 16-лъчевото слънце на древна Македония - символа на древна Македония. Отпред е изобразен и лъв. Погледнете паметника в София, вие сте го поставили там. Това са древните символи на древна Македония", отговаря проф. Атанасовски.

Докато Гърция насърчава своята културна дипломация с тази стъпка, а България се опитва да утвърди националния си наратив, за Македония Преспа остава географският и исторически център, където Самуил е управлявал, починал е и е бил погребан. Противно на тържествата в София, македонските експерти заключават, че пренасянето на костите не е просто културен акт, а продължение на балканските спорове и опит за присвояване на чужди исторически аргументи чрез съвременни политически инструменти, пишат от Sitel.