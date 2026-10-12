Проститутки, аристократки: Дългият списък със сексуални партньорки на Джон Ф. Кенеди

Той беше върховният женкар... Сега огромните мащаби на "почти неудържимия“ сексуален апетит на Джон Ф. Кенеди са разкрити в нова книга, описваща хилядите му предполагаеми завоевания и любовни афери.

От загубата на девствеността си в публичен дом в Харлем на 17-годишна възраст до постоянния поток от млади жени на разположение, Кенеди е воден от страст, която неговият приятел, покойният сенатор Джордж Смадърс, описва като сексуален апетит, излязъл "извън контрол“, пише Express digest.

И все пак, повече от шест десетилетия след убийството му, техните имена са станали част от начина, по който 34-тият президент се помни, обсъжда и митологизира - като същевременно подклаждат неизчерпаемо любопитство относно брака му с Жаклин Кенеди Онасис.

Опитният биограф на Кенеди, Лорънс Лиймър, описва похожденията на 35-ия президент с поразителни подробности в книгата "Ladies’ Man: The Careless Heart of John F. Kennedy" ("Женкарят: Безгрижното сърце на Джон Ф. Кенеди“, бел.ред.), която излиза на пазара на 20 октомври.

"Той изпитваше физическа болка през по-голямата част от живота си“, казва Лиймър. Биографът на Кенеди е познавал три от любовниците му - Гунила фон Пост, Джудит Екснър и Даяна де Вег, като с последната е провел продължителни разговори в продължение на повече от 20 години.

Лиймър отбелязва: "Сексът беше начинът на JFK да се опълчи на безкрайните си болежки и той се превърна в зависим от секса. Д-р Макс Джейкъбсън [известен като "Д-р Фийлгуд“] му поставяше инжекции, които според самия лекар съдържаха до 20 милиграма амфетамин - четири пъти над терапевтичната доза.

Ендокринологът на президента, д-р Юджийн Коен, беше толкова обезпокоен, че написа писмо на Джак, в което се казваше: "Тази терапия не е подходяща за отговорни личности, на които във всеки един момент може да се наложи да решават съдбата на вселената“. Според Лиймър "Джак изхвърли писмото в кошчето за боклук“.

Според Лиймър "Кенеди беше блестящ политик, но и човек с тежки лични проблеми. Сексът и наркотиците бяха един от начините, по които се опитваше да живее въпреки безкрайните си и сериозни здравословни неволи".

Дълъг списък от любовници

Според изчисленията на Лиймър, Кенеди е имал интимни отношения с хиляди жени - "безкраен низ от любовници“, включващ аристократки, модели, секретарки и дори стажантски в Белия дом.

Докато е в Белия дом, Кенеди обича да има "под ръка“ по три" тийнейджърки“ едновременно, се твърди в книгата, като дори нарежда на една стажантка да извърши орален секс с високопоставен служител на администрацията.

"Беше като турне на "Ролинг Стоунс“, спомня си бивш служител на Кенеди.

Лиймър твърди, че "човек не може дори да се доближи до разбирането на Кенеди, без да осмисли неговата сексуалност“.

Като човек, който винаги е подхождал безразсъдно към любовните си авантюри, Кенеди не е използвал предпазни средства - навик, довел до това, че на няколко пъти се е заразявал с венерически болести, включително гонорея, се казва още в новата книга.

В изключително откровено писмо до Билингс от 1936 г., написано след посещение в поредния публичен дом в Мексико, Кенеди се шегува със славата на заведението като място, където човек лесно може да пипне гонорея.

"Озовах се в един скапан бардак и ми казаха, че за пет години само един мъж се е измъкнал, без да си докара най-голямата и "сочна“ доза трипер“, пише Кенеди, визирайки гонореята.

"Винаги си намирай някоя мацка за секс на възможно най-мизерното място“, добавя Кенеди.

Навиците му да сменя жените и да купонясва продължават и по време на следването му в Харвардския университет, където Еди Мур, сътрудник на баща му, му урежда срещи с "млади жени, готови за приключения“, в семейното имение на Кенеди в Хаянис Порт, Масачузетс.

В друго писмо до Билингс Кенеди се хвали със сексуален уикенд, като пише: "Един пич го изчукаха 3 пъти, друг - също 3 пъти (момичето беше девствено!), а аз - два пъти.“

"Един от нас е при лекаря, за да види дали не е лепнал трипер. И аз самият не съм съвсем спокоен". Въпреки това той не се отказва и добавя: "Мисля, че другата седмица ще ходим пак там за "повторно представление“.“

За известно време Кенеди учи в Бизнес училището към Станфордския университет в Калифорния – учебно заведение, което за негова голяма радост е със смесено обучение.

Според неговия състудент Хенри Джеймс, бъдещият президент не отделя много време за сантименталности в отношенията с жените.

Slam, Bam, Thank You, Ma’am

"Любимата фраза на Кенеди беше: "Бърз секс и чао“ (Slam, Bam, Thank You, Ma’am)“, разказва Джеймс.

"Губя интерес, щом веднъж спечеля жената. Харесва ми самото завладяване. Предизвикателството е в това. Харесва ми преследването, а не самият "улов“, предполага се, че е казвал Кенеди.

Тези ранни авантюри полагат началото на цял живот, изпълнен със сексуални завоевания, дори докато той се изкачва по политическата стълбица и сключва брак с Жаклин Бувие през 1953 г.

Сред жените, с които има кратки връзки, е Инга Арвад - датска журналистка, която е била омъжвана два пъти и навремето е написала ласкава статия за Хитлер.

Според Лиймър, Кенеди става "силно зависим“ от Арвад, тъй като тя се отнася към него с майчинска грижа, докато ФБР тайно подслушва разговорите им, подозирайки, че тя е шпионин.

По-късно Кенеди се влюбва силно в Гунила фон Пост - шведска аристократка, с която се запознава по време на последното си пътуване преди брака с Джаки.

Според Лиймър Кенеди бил толкова запленен от Гунила, че предложил да ѝ осигури апартамент в прочутия нюйоркски хотел "Карлайл“ и да ѝ уреди работа като модел, но тя отказала.

В интервю за книгата Фон Пост разказва как Кенеди, който пътувал до Швеция, за да прави секс с нея, се отдавал на любовта "с ръцете си, с чудесната си, здрава ирландска кожа, с устата си, с цялото си същество“.

По-късно, през 1958 г., докато изпълнява първия си мандат като сенатор, Кенеди среща зашеметяващата брюнетка Даяна де Вег, по това време студентка в колежа "Радклиф“, в балната зала на хотел "Статлър Хилтън“ в Бостън.

Той проявява такава дързост, че моли придружителя на Де Вег, Джеймс Али, да отстъпи мястото си, за да може той да седне до "хубавото момиче“. Така започва продължила месеци наред афера, по време на която Кенеди я взема за срещи с цел секс всеки път, когато е в Бостън.

Първоначално Де Вег смята, че той сериозно я ухажва, но скоро осъзнава, че става въпрос единствено за секс и въпреки това продължава връзката.

В разговор с Лиймър Де Вег казва: "Нямаше разговори с дълбок смисъл... беше си просто празни приказки, последвани от малко секс, и после прибиране у дома. Търсех дръзко приключение извън моя свят. Ако това включваше секс заради внимание... е, добре“, споделя тя с автора.

Мистериозна блондинка с прякор

Един от най-скандалните епизоди в живота на Кенеди се разиграва през 1956 г., докато Джаки е в напреднала бременност с първото им дете - Каролин.

Кенеди отказва да остане до съпругата си в Масачузетс и вместо това отлита за Европа, за да се забавлява с приятели на яхта. Там той влиза в интимна връзка с русокоса жена, известна с прякора "Пу“ (Pooh).

Междувременно в Америка Джаки ражда, но дъщеря им Арабела се ражда мъртва.

Приятелят на Кенеди, Смадърс, е принуден да настоява той да се върне в САЩ.

Според Лиймър, след завръщането му става ясно, че Кенеди е "прекалил“, а Джаки е бясна заради неговото "пренебрежение и липса на уважение“.

Носят се слухове, че Джоузеф П. Кенеди плаща на Джаки един милион долара, за да остане със сина му, тъй като знае, че Кенеди не би могъл да стане президент, ако се разведе.

Въпреки всички усилия на баща си, дори това не спира Кенеди. След като е избран за президент през 1960 г., апетитът му за подобни авантюри става още по-ненаситен.

В един особено скандален ход Кенеди назначава Памела Търнър за прессекретар на съпругата си, докато тайно поддържа любовна връзка с нея.

Друга негова любовница, Хелън Чавчавадзе, брюнетка и разведена жена с две малки дъщери, била шокирана, че Кенеди идвал с кола до дома ѝ (придружен от агенти на "Сикрет Сървис“ и репортери), за да правят секс.

Бившият агент на "Сикрет Сървис“ Уилям Т. Макинтайър си спомня как в Белия дом са били водени „проститутки“, които се забавлявали в басейна с президента; той обичал да влиза във водата, за да облекчи болките в гърба си.

Сред другите жени, с които се твърди, че Кенеди е имал връзки, са Мерилин Монро и Джудит Екснър, макар че по същото време тя е имала афера с мафиотския бос Сам Джанкана.

Милт Ебинс, мениджърът на покойния актьор Питър Лоуфорд (женен за сестрата на Кенеди, Патриша), твърди, че на Екснър са платили 200 долара, за да прекара нощта с Кенеди през 1959 г., когато тогавашният сенатор бил в Лас Вегас, за да се забавлява с Франк Синатра.

Внушението е, че мафията е можела да изнудва Кенеди, но според Лиймър не са установени конкретни случаи на подобно нещо.

Имало я и стажантката в Белия дом Мими Биърдсли, която, според книгата, би постигнала максималния резултат от 1600 точки, ако Кенеди беше измислил тест (подобен на SAT) за оценяване на потенциални любовници.

"Той харесваше млади жени, които бяха стройни и наивни“, пише Лиймър, описвайки жени, чиято сексуалност била "оставена той да я събуди“ и които "едва ли дори са се целували“.

По време на обиколка из Белия дом на четвъртия ѝ ден там, Кенеди отвел Биърдсли в спалнята на Джаки и започнал да я съблича, оставяйки я "вцепенена и покорна“.

Това е бил първият ѝ сексуален опит, но не и последният с Кенеди, който я настанява в Белия дом през въпросното лято, докато Джаки отсъства.

Кенеди прекарва дълго време с Биърдсли във ваната и слуша с нея музика от бродуейски мюзикъли, но нито веднъж не я целува, а тя се обръща към него с "г-н президент“.

Тя се превръща в "приятно бягство“ от трудните проблеми, с които той трябва да се справя като президент, тъй като не му задава сложни въпроси, пише Лиймър.

Два месеца след началото на връзката им Кенеди нарежда на Биърдсли да направи орален секс на Дейвид Пауърс - неговия старши съветник, се твърди в книгата.

Лиймър отбелязва, че това показва "пълно пренебрежение“на Кенеде към Биърдсли, но тя все пак изпълнява искането.

В друг случай Кенеди казва на Биърдсли да "се погрижи за малкия ми брат“, имайки предвид да направи за Тед Кенеди същото, което е направила за Пауърс.

Искането е поднесено толкова небрежно, сякаш Кенеди "поръчва рум-сървис“, но Биърдсли отказва.

Това е един от малкото случаи, в които жена му отказва.