100 години от раждането на Мерилин Монро: Иконата на киното, модата и красотата

Сто години след рождението си, Мерилин Монро и името ѝ продължават да бъдат символ на блясък, женственост и неподражаема харизма. Малко личности в историята на шоубизнеса и поп културата успяват да надживеят собствената си епоха по начина, по който го прави холивудската легенда.

Десетилетия след смъртта ѝ образът на Мерилин Монро остава разпознаваем във всяка точка на света, а влиянието ѝ върху киното, модата, красотата и лайфстайл културата изглежда дори по-силно днес.

Феноменът Мерилин Монро, чието истинско име е Норма Джийн Мортинсън, отдавна е надраснал рамките на киното. Тя не е просто актриса, превърнала се в звезда.

Тя се превръща в културен символ, който променя представите и общоприетите стандарти за женската привлекателност, знаменитостите и силата на публичния образ. В епоха, когато Холивуд строго контролира своите звезди, Монро успява да изгради персона, която едновременно отговаря на очакванията на публиката и ги предизвиква.

В продължение на години светът я възприема предимно като секссимвол – русокоса красавица с пленителна усмивка и магнетично присъствие. Зад този образ обаче стои изключително амбициозна и интелигентна жена, която отлично разбира механизмите на славата.

Именно това прави историята на Мерилин Монро толкова актуална и днес. Тя е една от първите знаменитости, които съзнателно изграждат своя публичен бранд и превръщат собственото си име в глобален феномен.

Родена е на 1 юни 1926 година, а на 4 август 1962 година светът губи завинаги една от най-сексапилните и харизматични жени в историята.

