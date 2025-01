Внукът на Джон Кенеди: Тръмп използва дядо ми като политическа опора

Потомъкът на Кенеди Джак Шлосберг обвини Доналд Тръмп, че използва убития президент Джон Ф. Кенеди като „политическа опора“, след като новият президент на САЩ издаде заповед в четвъртък за разсекретяване на файловете, свързани с убийството на дядо му.

32-годишният внук на 35-ия президент се обърна към социалните медии, за да разкритикува "бомбеното" съобщение, което Тръмп направи за дълго пазени правителствени тайни, свързани с убийството на Кенеди, убийството на големия чичо на Шлосберг Робърт Ф. Кенеди и убийството на Мартин Лутър Кинг отпреди десетилетия .

„Теории на конспирацията за Кенеди, истината е много по-тъжна от мита – трагедия, която не е трябвало да се случва“, написа Шлосберг в X. „Това не е част от неизбежна грандиозна схема.“

„Разсекретяването използва Кенеди като политическа опора, когато той не е тук, за да отвърне на удара“, добави Шлосберг, който спечели известност с помощта на семейните си връзки. "Няма нищо героично в това."

JFK conspiracy theories —

The truth is alot sadder than the myth — a tragedy that didn’t need to happen. Not part of an inevitable grand scheme.

Declassification is using JFK as a political prop, when he’s not here to punch back.

There’s nothing heroic about it.

Jack