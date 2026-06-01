Последната тайна на Мерилин Монро: НЛО, Кенеди и предполагаемо прикриване от ЦРУ

Когато бившият офицер от разузнаването на ВВС на САЩ Дейвид Груш даде показания пред Конгреса на САЩ за съществуването на НЛО или необясними аномални явления (НАО) през юли 2023 г., един въпрос изпрати дълбоки тръпки в стаята. Разобличителят и ветеран от Афганистан беше попитан дали познава хора, които са били "наранени или убити“ в опити "да се прикрият тайни програми за извънземни технологии“.

"Да, лично“, каза той.

"По време на десетилетия изследвания на НАО и правителствени програми за възстановяване на разбити извънземни космически кораби, като същевременно се прикрива тяхното съществуване, съм срещал хора, които вярват, че животът им е бил застрашен, защото са говорили за това, което знаят. Разговарял съм и с двама бивши служители на специалните сили в САЩ, които твърдяха, че на колегите им е било наредено да убиват поради възприеман страх, че целта е на път да разкрие строго секретна информация, свързана с програма на НАО.

Като адвокат и кралски съветник, прекарах кариерата си в оценка на доказателства по много сложни дела. Приложих същите строги стандарти и към тези разследвания", откровен е Груш.

"Те ме доведоха до удивителното, но неизбежно заключение, че за да защитят тайните за НЛО и извънземните технологии, агенти на американските служби за сигурност или техните частни контрагенти в областта на отбраната са готови да заплашват физически и дори да убиват. Дори най-известната актриса в Холивуд – и дори бившия ѝ любовник, президент на САЩ", споделя още ветеранът.

Смъртта на Мерилин и днес е мистерия

Мерилин Монро почина в апартамента си в Лос Анджелис на 4 август 1962 г. Тя беше намерена гола в леглото, държейки телефона, от икономката си. Празни бутилки от лекарства бяха разпръснати по пода.

Токсикологичният доклад установи, че е имала остро отравяне с барбитурати от дози хлоралхидрат и нембутал (търговското наименование на пентобарбитон), които са били няколко пъти над леталната граница. Въпреки това нямаше следи от хапчета в стомаха или дванадесетопръстника: барбитуратите присъстваха само в кръвта и черния дроб.

Това е индикация, че лекарствата са били инжектирани или дадени като клизма, а не са приемани през устата. Въпреки това заместник-съдебният лекар на окръг Лос Анджелис класифицира смъртта ѝ като "вероятно самоубийство“.

Нейната приятелка Дороти Килгален, журналистка от шоубизнеса и телевизионна личност, веднага се отнесла скептично. Тя написа в своята клюкарска колонка "Гласът на Бродуей“: "Истинската история все още не е разказана, ни най-малко".

Бившият офицер от разузнаването на ВВС на САЩ Дейвид Груш заяви пред Конгреса на САЩ, че "лично“ познава хора, които са били "убити“ в опити "да се прикрият тайни програми за извънземни технологии“.

Смъртта на Мерилин Монро веднага беше класифицирана като "вероятно самоубийство“, но мнозина посочиха коментарите ѝ за НЛО в годините преди това.

Приятелката на Мерилин, Дороти Килгален, открито е декларирала интерес към НЛО. Килгален е била приятелка на президента Джон Ф. Кенеди и става част от вътрешния кръг на Мерилин, след като се запознават през 1960 г. по време на снимките на "Да се ​​обичаме“. Тя имала дългогодишен интерес към нелетящите чинии. Тя разкрива това през февруари 1954 г., когато казва на своите читатели: "Летящите чинии се считат за толкова жизненоважни, че ще бъдат предмет на специална тайна среща на световните военни ръководители следващото лято".

През май следващата година тя публикува доклад, базиран на това, което ѝ е казал "британски служител от кабинетен ранг“. Той казва, че британски учени и летци изследват останките на "мистериозен летящ кораб“ и са убедени, че летящите чинии от друга планета са истински.

Източникът ѝ казва, че чиниите "са екипирани от дребни мъже, вероятно под метър и двадесет високи“ и че британското правителство задържа "официален доклад за изследването на "летящата чиния“ в този момент, вероятно защото не иска да плаши обществеността“.

Източникът никога не е бил идентифициран, нито пък мястото на катастрофата, за която той е говорил.

Открито заявеният интерес на Килгален към НЛО е свързан със смъртта на Монро заради документ, съдържащ подробности за два нейни телефонни разговора, прихванати от ЦРУ. Този документ е изтекъл от два отделни източника на ЦРУ, въпреки че по време на по-късен преглед на документа от ФБР, ЦРУ твърди, че контролните печати не са типични за времето.

Документът е датиран на 3 август 1962 г., един ден преди смъртта на Мерилин. Точно под датата е обозначено "Лунен прах“. "Лунен прах“ е бил таен проект, ръководен от Военновъздушните сили на САЩ, за извличане на чуждестранни космически апарати или отломки. Всяко разбито НЛО би било в рамките на техните правомощия.

Кенеди има тайни за споделяне

Докладът обхваща два разговора, свързани по темата. Първият е бил между Килгален и нейния приятел Хауърд Ротберг, агентът на актьора Мел Брукс и други.

Ротберг каза, че Монро, ядосана на отношението към нея както от Джон Кенеди, така и от брат му Робърт, "имала тайни за споделяне“ – една от които е била "посещението на президента в тайна авиобаза с цел инспектиране на неща от космоса“. Килгален отговори, че знае какво може да е това. В средата на 50-те години на миналия век тя е научила за тайни усилия на правителствата на САЩ и Обединеното кралство да идентифицират произхода на разбитите космически кораби и телата на мъртви извънземни.

Втората част на доклада се отнася до многократни обаждания на Монро до Робърт Кенеди, в които се оплаква от начина, по който и двамата братя Кенеди я игнорират. Тя "заплаши да проведе пресконференция и да разкаже всичко“.

Тя спомена плана на президента да убие дългогодишния диктатор на Куба Фидел Кастро и своя "дневник с тайни“ и какво ще направи пресата с подобни разкрития.

Majestic 12

Твърди се, че ултрасекретен правителствен отдел на САЩ, известен като Majestic 12, е създаден от президента Хари Труман, след като разбилият се кораб е открит в Розуел, Ню Мексико.

Имаше блок от текст, който беше редактиран както в изтеклите документи, така и в подписа на Джеймс Джийзъс Ангълтън, ръководител на контраразузнаването в ЦРУ.

"Всяка връзка между прикриването на НЛО и убийството на Кенеди ще изглежда пресилена. Но аз вярвам, че тезата е достойна за сериозно разследване, заради друг изтекъл документ, който лично съм проверил и който е известен като "изгорената бележка“.

Той е част от скривалище документи, документиращи съществуването на ултрасекретен правителствен отдел на САЩ, известен като Majestic 12.

Тази група е създадена през 1947 г. от президента Хари Труман, след като в Розуел, Ню Мексико, е открит разбит кораб, построен от нечовешки интелект (NHI).

На Majestic 12, или MJ12, е наредено да поеме контрола върху извличането, съхранението и изследването на всеки кораб на NHI. Това е тайна, класифицирана по-високо дори от атомната бомба, и ако е необходимо, хора е трябвало да бъдат убити, за да се запази.

"Изгорената бележка“, дълга 9 страници, е наречена така, защото е била спасена от пожар, когато документите на MJ12 са били унищожавани. Не е датирано, но изглежда е написано през 1961 г. от директора на ЦРУ Алън Дълес, който се нарича MJ1. В него той приканва други членове на Majestic 12, включително Ангълтън (MJ2), да изразят мнението си относно необходимостта от убийството на президента Кенеди, за да се защитят извънземните тайни на агенцията.

В меморандума се казва: "Както сигурно знаете, LANCER [кодово име на Кенеди в тайните служби] е направил някои запитвания относно нашите дейности, които не можем да позволим. Моля, представете мнението си не по-късно от октомври. Действията ви по този въпрос са от решаващо значение за продължаването на дейността на групата".

Меморандумът продължава загадъчно: "Когато условията станат неблагоприятни за растеж в нашата среда и Вашингтон не може да бъде повлиян повече, времето няма валежи... трябва да е влажно". Това изглежда е разузнавателен жаргон, предполагащ, че трябва да се обмисли убийство.

Кенеди не крие интереса си

Кенеди встъпва в длъжност през 1961 г. и бързо проявява голям интерес към дейностите на Majestic 12, като нарежда на Дълес да предостави кратко резюме на "разузнавателните операции на MJ12, свързани с плановете за психологическа война от времето на Студената война“.

След кубинската ракетна криза президентът е бил обезпокоен, че Съветите могат да сбъркат НЛО с приближаваща ядрена ракета и е искал по-тясно сътрудничество между двете страни по този въпрос. Този интерес продължил чак до убийството му през ноември 1963 г. Едва през 1971 г. обаче било подписано споразумение в този смисъл.

Допълнителни доказателства, сочещи за участието на щата в убийството на Кенеди, се появиха в един необикновен разговор, проведен на улица във Вашингтон в началото на 1975 г. След обира в офисите на демократите, скандалът "Уотъргейт“, който свали президента Ричард Никсън, агентът на ЦРУ Е. Хауърд Хънт отишъл на вечеря със своя приятел и адвокат Дъглас Кади.

Хънт бил колоритен и неортодоксален агент на ЦРУ. Като част от Специалния отдел за разследвания на Белия дом, той помогнал за организирането на обира в "Уотъргейт“ и в нощта, в която вечерял с Кади, щял да започне излежаване на присъдата си във федералния затворнически лагер във военновъздушната база Еглин.

По време на вечеря Кади притиснал Хънт относно причината за обира в "Уотъргейт“. "Вярвахме“, каза Хънт, "че вътре има важни кубински документи, свързани с убийството на Кенеди.“

По-късно, на тротоара, докато си тръгваха, Кади отново настоя какво би могло да има в тези файлове. Хънт отговори с тих акцент: "Кенеди беше убит, защото е щял да издаде най-важната ни тайна на Съветите".

"Какво беше това?“, попита Кади.

Хънт го погледна внимателно и отговори: "Извънземното присъствие.“

Това беше последният път, когато се срещнаха.

След това Кади разказва , че е озадачен от тази информация. Какви доказателства имаше, че Кенеди щеше да обсъжда извънземни със Съветите? Дали Хънт намекваше, че ЦРУ го е убило?

Въпреки че малцина знаеха за това по това време, Кенеди отдавна се интересуваше от извънземните. Той беше член на Наблюдателния съвет в Харвардския университет и беше избрал астрономията за предмет на свой специален интерес. Той се сприятели с колегата си надзорник д-р Доналд Менцел, професор по астрономия.

Менцел водеше таен живот. Той беше таен член на MJ12, дълго време работеше с Агенцията за национална сигурност (АНС) и с разрешението си за достъп до свръхсекретни разузнавателни услуги е работил за ЦРУ. Д-р Ваневар Буш, който е съветвал президента Труман да създаде MJ12, също е бил близък сътрудник.

Открита е кореспонденция между Кенеди и Менцел през 1960 г., в която Менцел, докато говори за АНС, пише: "Ако съм одобрен един, би трябвало да мога да помогна в тази чувствителна област.“

Изглежда очевидно, че Кенеди е бил нетърпелив да научи повече.

През 1977 г. бившата любовница на Фидел Кастро, Марита Лоренц, казва пред комисия на Конгреса на САЩ, че е шофирала с Лий Харви Осуалд ​​и подизпълнителя на ЦРУ Франк Стърджис до Далас преди убийството на Кенеди и е видяла как Стърджис му е подал плик, пълен с пари.

След това Лоренц твърди, че е получавала смъртни заплахи.

Франк Стърджис по-късно ще стане печално известен като един от петимата мъже, които нахлуха в щаба на Демократическата партия през 1972 г.... което доведе до скандала "Уотъргейт“.

Десет дни преди да бъде убит, президентът написа строго секретна бележка до Ангълтън, директор на контраразузнаването в ЦРУ, в която призова за преглед на всички разузнавателни файлове за НЛО, които засягат националната сигурност, и поиска да започне споделянето на "неизвестните“ с НАСА, за да помогне на директорите на мисиите в техните отбранителни отговорности.

Още по-провокативно е, че в същия ден през ноември той се обажда на руския президент Никита Хрушчов, търсейки неговото сътрудничество за откриване на ненужни експлозиви (НПБ).

Нищо от това не би било добре дошла новина за ЦРУ. От създаването си през 1947 г. то провеждаше безмилостна политика на отричане на съществуването на НПБ, като същевременно създаваше тайни програми за обратно инженерство, за да отключи тяхната технология.

Инициативите на Кенеди рискуваха всичко.