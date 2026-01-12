Руски църкви проведоха молебен, за да "вразумят" жените, планиращи аборт

На 11 януари за първи път в руските региони се проведе молебен "за увещание на онези, които възнамеряват да погубят дете в утробата" - тоест жени, планиращи аборт, както е обяснено на уебсайта на Московската епархия.

Текстът на молебена е одобрен от Синода на Руската православна църква (РПЦ) на 26 декември 2025 г. По това време е дадено и друго заглавие: "За увещание на онези, които възнамеряват да извършат убийство на младенец в утробата (аборт)".

Служби са проведени в Челябинска, Томска, Хабаровска и Волгоградска области, според изданието 7x7. "Комерсант" съобщава, че службата е проведена в поне 15 региона. Тя е била насрочена да съвпадне с деня на възпоменанието на 14 000 витлеемски младенци, убити по заповед на цар Ирод.

На уебсайта на Рибинската епархия е посочено, че Руската православна църква е постановила ежегодно на този ден да се провежда молебен "за увещание на онези, които възнамеряват да погубят младенец в утробата".

От началото на войната през 2022 г. кампанията на руското правителство срещу абортите се засили. Регионалните клиники са принудени да отказват аборти (в някои региони абортите са напълно забранени), жените са принуждавани да раждат, а в някои региони се въвеждат глоби за принуждаване към аборти.