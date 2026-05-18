Защо руски регион затяга правилата за алкохол и аборти?

Един пламенен губернатор се стреми да превърне своя регион в лаборатория за реакционните идеали на Кремъл. Той ограничи продажбата на алкохол до два часа в работни дни и на практика забрани абортите в частните клиники в региона. Той издигна статуи на Сталин и Иван Грозни, а правителството му се опита да кръсти младежка група на името на страшната тайна полиция на средновековния цар. Той украси почти всеки автобус и дори четирите самолета от съветската епоха на местната авиокомпания с националистически лозунги и ги пребоядиса в рубиненочервено, пише за NYT репортерът Иван Нечепуренко. Георгий Филимонов, губернаторът на северния регион Вологда, е особено проницателен в разчитането на политическите тенденции в Русия. Той енергично прегърна "традиционните руски ценности", застъпвани от Кремъл, утвърждавайки Вологда като неподправен бастион на "рускостта".

Кампанията му да превърне региона си в "двигател на руския свят", която започна в края на 2023 г., съчетава имперска и съветска носталгия с някои от най-строгите социални закони в съвременна Русия. Докато подтиква гражданите на региона си да изпълняват това, което той счита за техните патриотични задължения, на първо място в списъка му е да се раждат повече деца.

"Съхранението на руската цивилизация е нашият основен приоритет", заяви Филимонов, който често носи туники със висока яка в стил Сталин, миналата година в реч, в която очертава своята визия. "Проблемът е, че умираме с гигантски темпове."

Филимонов, на 46 години, има малко общо с безликите технократи, които управляват повечето руски региони. На изборите през 2024 г. той спечели с 62 процента от гласовете. Но по време на двете ми неотдавнашни посещения във Вологда много местни жители ми казаха, че са озадачени от кръстоносния поход на губернатора, като заявиха, че идеите му противоречат на културата на региона. Някои хора във Вологда представляват отличителен феномен в днешна Русия: граждани, които подкрепят централното правителство в Москва и войната в Украйна, но се противопоставят на местните власти. Вологда е място на строги бели църкви и двуетажни дървени къщи с орнаментални ажурни детайли.

Регионът е известен с блестящите средновековни фрески в манастира Ферапонтов, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, както и с фините си дантели и кремообразното си масло. Филимонов, бивш шампион по кикбокс, който е женен и има две деца, отхвърли моите молби за интервю или отговори на писмени въпроси, позовавайки се на натоварен график. Но през февруари, по време на представяне на постиженията му в Москва, той заяви, че политиките му дават резултати.

Общият коефициент на раждаемост в региона се е повишил с около 4 процента миналата година, каза той, а абортите са намалели с повече от 80 процента. Въпреки че абортът е законен в цяла Русия, достъпът до него е практически блокиран във Вологда поради агресивни ограничения. Докато губернаторът продължава демографската си кампания, той следва указанията на Кремъл. Докато войната в Украйна отнема стотици руски животи всеки ден, президентът Владимир Путин и други висши правителствени служители са загрижени за спада в раждаемостта в страната.

Раждаемостта в Русия спада стабилно от 2015 г. насам, като общо е намаляла с повече от 20 процента. Въпреки че равнището остава в съответствие със средното за Европа, Русия рискува да загуби десетки милиони души от населението си през следващите десетилетия. Заплахата се изостря още повече от обширната и слабо населена територия на страната. Путин описа подобряването на раждаемостта като "национален приоритет" и "дългосрочна историческа задача".

В края на 2024 г. Русия забрани това, което нарече "пропаганда срещу децата".

Държавните медии започнаха да представят многодетни семейства като дълг към родината, а Путин превърна раждаемостта в ключов показател за работата на губернаторите. Филимонов се задейства, като предложи на бременните жени от други части на Русия бонуси, ако решат да родят във Вологда. Той предложи също да поеме разходите за процедури по ин витро оплождане за жените, които се борят да забременеят. Но докато броят на абортите във Вологда е спаднал драстично, жените са отишли в други региони за процедурата, включително група, която изпрати гневно писмо до местните власти.

На 40-годишната Анна Минина, готвачка и майка на четири деца, е бил отказан аборт в родилния дом в главния град на региона, също наречен Вологда, който има население от около 300 000 души. Лекар е посочил "устна" заповед, забраняваща процедурата, заяви Минина в официална жалба. "Защо никой не се интересува от психическото благополучие на жената?", каза тя пред местен новинарски канал. Позовавайки се на забавящата се руска икономика, тя добави, че "отглеждането на дете не е лесно, а материалното положение в момента е толкова трудно - невъзможно е дори да си купиш апартамент". Минина отиде в съседния Ярославски регион, за да направи аборт. По-късно тя заведе дело срещу родилното отделение, което я беше отхвърлило, и то й изплати обезщетение за пътните и други разходи, според Feminitiv, руска феминистка група. Съд във Вологда наложи глоба от около 200 долара на лекаря, като призна версията ѝ, че е отказала да извърши аборта по указания на своите началници. В отговор на писмена молба за интервю Минина потвърди историята си, но отказа да отговори на допълнителни въпроси.

В доклада на губернатора от февруари за постигнатите резултати той също така заяви, че продажбите на алкохол са спаднали с 16 процента през миналата година, което е довело до намаляване на общата смъртност от заболявания, свързани с алкохола, с 53 процента. Намаляването на такива смъртни случаи е приоритет за Кремъл.

Някои жители ми казаха, че не вярват на цифрите на Филимонов. Те посочиха статистики на руското министерство на здравеопазването, които показват, че консумацията на алкохол в региона всъщност е достигнала пик в края на 2025 г., преди да започне стабилно намаляване през ноември. Василий Шамин, 53-годишен строителен предприемач, каза, че много хора сега купуват алкохол в съседните региони и че продажбата на контрабанден алкохол е скочила. Контрабандният алкохол е лесно достъпен, каза Шамин. Не само това, хората "идват у вас и казват:

"Не ви ли трябват пет литра алкохол?" Тъй като все повече хора купуват водка на едро, в резултат на това пият повече, каза Шамин.

Губернаторът използва правомощията си, за да затвори всички 610 специализирани магазина за алкохол, въпреки че алкохолът остава достъпен в хранителните магазини. В края на април той предприе стъпки за затваряне на всички магазини за електронни цигари и малки барове. В канала си в Telegram той публикува видеоклипове от сутрешните си упражнения, включително лицеви опори с местни жители, заедно със стикер, на който пише:

"Спорт, а не спиртни напитки."

Затварянето на магазините за алкохол имаше икономически последици, като много хора загубиха работата си. Някои са се преместили в съседни региони, за да си намерят работа, каза Шамин.

Когато жители или бизнес лидери са се противопоставяли или са били възприемани като недостатъчно подкрепящи Филимонов, властите са реагирали решително.

Губернаторът предизвика на физически сблъсък милиардера, собственик на руски производител на стомана - основен съперник на влиянието му. Опозиционните групи във Вологда в социалните медии бяха закрити от руския регулатор на комуникациите. Алексей Ермаков, който обслужва оборудване за банки, каза, че маскирани мъже са дошли в дома му. Заедно с други активисти 53-годишният Ермаков беше записал видеообръщение към Путин, в което се оплакваше от политиката на Филимонов. Последва полицейски разпит. За Ермаков губернаторът на Вологда е "момче, което не си е играло достатъчно в детството".

"За него всичко, което се случва, е като игра с играчки-войници", каза той.

Усилията на Филимонов да преобрази региона идват в момент, когато Вологда преживява вълна от интерес към своята история и култура. Много граждански инициативи имат за цел да развиват проекти, свързани с местното наследство.

За разлика от много от своите връстници, които са израснали в региона, но са се преместили в Москва или Санкт Петербург, Светлана Попова-Знаменская остана във Вологда, за да създаде архитектурно бюро, където реставрира дървени къщи и изработва мебели. Тя управлява шоурум със специализирано кафене срещу местния Кремъл и новия паметник на Иван Грозни. Тя вижда положителни страни в управлението на Филимонов.

"Може би такива ексцентрици трябва да идват на власт - тези, които не се страхуват от нищо, които просто правят нещата - поне има видими промени", каза тя.

Докато разхождах из центъра на града, признаците на промяната бяха неизбежни. Бяха поставени масово нови гранитни настилки и изящни улични лампи, а строгите сгради на града бяха ярко осветени, тъй като той се готвеше да отпразнува 880-годишнината си през следващата година. "Тук всичко е много бавно, като в истинско блато", каза Миша Приемшев, дизайнер, който е работил по брандирането на града преди пристигането на г-н Филимонов. Но някои жители казаха, че намират тази трескава промяна за несъвместима с тихия характер на града.