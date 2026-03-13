Русия забрани абортите в окупираните територии, праща жените при свещеници

Контролираните от Русия власти в окупирана Украйна увеличават ограниченията върху репродуктивните права на жените, като ефективно им пречат да имат достъп до аборти, според неправителствената организация East Human Rights Group.

"Руският режим има нужда децата да се раждат, дори ако детето е нежелано, без подходящи условия за отглеждане", каза Вера Ястребова, ръководител на East Human Rights Group, пред Kyiv Independent. "Тези деца след това се отглеждат, за да станат бъдещи войници, както се вижда от милитаризацията на образователните институции."

Ястребова твърди, че властите в окупираната част на Донецка област предприемат стъпки за оказване на натиск върху бременни жени, които искат да направят аборт, и също така са наложили ограничения на лекарите.

Подобни ограничения върху абортите са последователна репродуктивна политика на самата Русия, на фона на ескалираща демографска криза.

Ястребова смята, че жените под окупация са най-уязвими поради многобройните случаи на изнасилване от руски войници. По думите случаи на сексуално насилие срещу жени се крият в окупираните територии.

"Ако една жена дори твърди, че е била изнасилена от руски войници, може да не ѝ бъде предоставен статут на жертва, а вместо това може да бъде обвинена в дискредитиране на руската армия", каза тя.

Точният брой на жените, изнасилени и забременели от руски войници, е неизвестен, но има случаи, в които жени публично са споделяли историите си, след като са избягали от окупираните територии.

Разследване на Kyiv Independent идентифицира няколко руски войници, извършили изнасилване.

Към юни 2025 г. Украйна е документирала 366 случая на сексуално насилие, извършено във връзка с пълномащабната война на Русия, съобщи украинското външно министерство, въпреки че действителният брой вероятно е много по-висок.

Какво се изисква, ако жена иска аборт?

Ястребова каза, че първо, жената трябва да има руски паспорт, за да посети лекар.

Второ, тя трябва да се подложи на необходими медицински процедури като ултразвуково изследване, които не са достъпни във всички части на окупираната Донецка област и не всички жени могат да си го позволят.

Трето, психологическият натиск - ако жената настоява да прекрати бременността, тя ще бъде изпратена на "дисциплинарен разговор" със свещеник на Руската православна църква.

"Това се представя като образователна дейност, въпреки че е още един елемент от контрол върху вземането на решения", обясни Ястребова.

Как се оказва натиск върху медицинските работници?

Според източници на Ястребова в медицинските заведения в окупацията, лекарите са изправени пред бюрократичен и принудителен натиск от страна на властите.

"Лекарите трябва да представят различни документи и доклади, показващи, че са взети всички мерки за предотвратяване на прекъсване на бременността. Няма обаче стандартизиран метод за това, така че резултатът от аборта може да доведе до въпроси от окупационните власти", каза Ястребова.

Тя добави, че частните клиники също могат да откажат да извършат аборт, защото това може да доведе до проблеми с получаването на лиценз в бъдеще.

Освен това лекарите, работещи под окупация, са предимно поддръжници на руската политика и държавата, а някои от тях първоначално са се преместили там от Русия. Ястребова каза, че целта им е да гарантират, че здравеопазването отговаря на политиката на Кремъл.

Тези ограничения доведоха до увеличаване на криминалните аборти, тъй като хората прибягват до тази процедура извън медицинските заведения. Последиците от такива аборти могат да доведат до здравословни проблеми за жените и евентуална наказателна отговорност.

В окупираната част на Херсонска област руснаци стартираха програма за „подкрепа на раждаемостта“ за "борба с абортите", съобщи Националният център за съпротива на Украйна на 9 октомври 2025 г.

В окупирания Крим на частните болници е забранено да извършват аборти от 2023 г.