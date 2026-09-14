Щом Бог ти дава дете, Бог ще се погрижи за него: Как Русия принуждава жените да раждат?

Раждаемостта в Русия намалява от дълго време. В опит да поправят ситуацията, руските власти засилват натиска върху жените по отношение на репродуктивните им решения. Въпреки че на федерално ниво няма официална забрана за аборт, много региони приемат местни закони, въвеждат глоби и стимулиращи плащания. Пропагандата в училищата и по телевизията, липсата на достъп до контрацептиви, както и натискът и умишленото бавене на процедурите, целящи да попречат на бременните жени да направят аборт в рамките на допустимия срок - всичко това засяга най-тежко младите жени, особено онези, които са уязвими към случайни и нежелани бременности. Изданието "Верстка" проучи мерките срещу абортите и инициативите за насърчаване на раждаемостта в руските региони, състави карта на репродуктивния натиск, разговаря с експерти и установи защо е малко вероятно всичко това да доведе до повишаване на раждаемостта.

Когато разбира за непланираната си бременност, 20-годишната Ирина веднага решава да направи аборт.

"Работя на две места неофициално. Не мога да си позволя дори да се изхранвам сама, камо ли да издържам дете. А бащата на детето не искаше да участва в това и каза: "Такъв е животът, чао-чао" (C'est la vie, arrivederci)", разказва момичето.

Ирина живее в малък сибирски град. В местната клиника нямало свободни часове за гинеколог за следващите няколко дни, така че ѝ се наложило "да спори с регистраторката", за да си запише час. Прекратяването на бременност без медицински или социални показания - по собствено желание на жената - е възможно в Русия само до 12-ата седмица от зачеването, затова било от решаващо значение тя да се консултира с лекар възможно най-скоро. По нейни собствени изчисления, по това време тя вече е била в седмата или осмата седмица на бременността.

По думите ѝ лекарят назначил изследвания за ХИВ и болести, предавани по полов път (БППП), анализ на урина, електрокардиограма (ЕКГ) и ултразвук, както и задължителна консултация с психолог и попълване на онлайн въпросник. Едва след успешното преминаване през всички тези процедури тя можела да получи направление за аборт.

"Не бавеха нещата излишно. Но отлагаха някои изследвания и "загубиха" резултатите. Казаха, че не могат да направят ултразвук, защото часовете били заети за две или три седмици напред", спомня си Ирина.

Ехографският преглед трябвало да се извърши в частна клиника срещу заплащане.

Психологът, при когото тя трябвало да отиде, за да получи направление за аборт, пита Ирина защо не е използвала предпазни средства по време на полов акт, защо не иска да износи бременността и защо е категорично против да има деца.

"Тя не ми оказваше натиск, просто повтаряше въпросите отново и отново. Накрая написа, че съм нормална", спомня си Ирина.

По думите на Ирина, линкът към задължителната анкета, освен общи въпроси, съдържал информация за финансова подкрепа за бременни жени: за месечно обезщетение за майчинство в размер на "около 20 000 рубли и малко отгоре" и за "майчинския капитал".

"Изпитвах едновременно радост и тъга", описва Ирина състоянието си преди аборта. "Имах предчувствие, че ще се случи нещо ужасно."

Тя не се съмнявала в решението си да прекъсне бременността и дори пише в социалните мрежи ден по-рано:

"Минах последния си преглед в болницата! Най-накрая цялата тази история почти приключи."

Когато Ирина постъпила в болницата, преди самата процедура по аборта, лекарите направили "последен" ехографски преглед и, както си спомня момичето, "я зарадваха".

"Казаха ми, че съм бременна в 12-ата седмица и един ден! Отказаха да ми направят аборт. Изпаднах в истерия за около половин ден, но всички се опитваха да ме успокоят: началникът на гинекологичното отделение, медицинските сестри, възрастните жени, които бяха там. Някои дори предлагаха да се откажа от бебето, след като се роди", спомня си Ирина. "Но съвестта ми не позволява да се откажа и веднага да причиня на някого психологическа травма."

Сега Ирина се опитва да приеме факта, че скоро ще стане майка.

Стимулиращи плащания за ученички и студентки

Раждаемостта в Русия отдавна бележи рязък спад. Общият брой на ражданията е намалял от 1,989 милиона през 1990 г. до 1,264 милиона през 2023 г. Демографът Алексей Ракша отбеляза, че през май 2026 г. е регистриран рекордно нисък показател - близък до нивата от XVIII век. Отбелязвайки спадащата раждаемост, Путин призова за "създаване на условия младите хора да не отлагат раждането на деца и да съчетават родителските си задължения с обучението и кариерното развитие". През 2024 г. в показателите за ефективност (KPI) на губернаторите дори бяха включени числеността на населението и общият коефициент на раждаемост.

В стремежа си да изпълнят тези показатели, регионалните власти въвеждат различни стимули и ограничения, с които се надяват да намалят броя на абортите и да повишат раждаемостта. През последните години тези мерки са насочени конкретно към младите жени и насърчаването на ранното раждане - уж с цел да се стимулират жените да продължат да раждат деца.

"Най-добрите и най-здравите деца се раждат на 20-годишна възраст. Нека бъдем честни. Колкото по-късно се случва това, толкова повече - извинете ме - се появяват проблеми, свързани с брака, рискове и болести", каза през 2023 г. Ленара Иванова, министър на семейството, труда и социалната закрила на Башкортостан. "По-добре е децата да се раждат по естествен път, в любов и в млада възраст - това е правилното. Има една руска поговорка: "Щом Бог дава дете, Бог ще се погрижи и за него." Така че, в крайна сметка, раждането на дете ще мотивира младите семейства да се развиват в професионален план."

От 2025 г. регионите ще въведат еднократни стимулиращи плащания за бременни жени и родилки, които се обучават в редовна форма на обучение. Под "учащи" се визират различни категории получатели, които ще разгледаме отделно по-долу.

Според изчисленията на "Верстка", 36 руски региона и анексираният град Севастопол са въвели подобни еднократни плащания при регистриране на бременността, други 17 региона и Севастопол ги предоставят след раждането на детето, а 13 региона осигуряват и двата вида плащания.

Всеки регион определя сам размера на еднократното плащане: в 30 региона бременните "учащи" жени получават 100 000 рубли при регистрация, докато в други седем получават между 150 000 и 200 000 рубли. След раждането на детето жените могат да получат сума между 148 000 и 345 000 рубли от регионалния бюджет. В 30 региона на бременни студентки и ученички се изплащат 100 000 рубли при регистриране на бременността, а в други 7 - до 200 000 рубли. 7041 "учащи" са получили еднократни регионални плащания при регистрация за периода от началото на 2025 г. до средата на 2026 г.

В действителност тази бройка вероятно е по-висока: регионите не публикуват редовни отчети за извършените плащания; информация може да се събере единствено от новинарски съобщения в регионалните медии или от изказвания на длъжностни лица. Около една трета от регионите все още не са предоставили информация за подобни субсидии.

Най-голям брой такива плащания са извършени в:

Ставрополски край - 720 плащания за периода от януари 2025 г. до 19 юни 2026 г.;

Кемеровска област - 704 плащания за периода от януари 2025 г. до 21 юни 2026 г.;

Нижегородска област - 646 плащания за периода от януари до 14 август 2026 г.;

Също така изплащане на бонуси е отчетено в Алтайския край (587 плащания за периода 2025–2026 г.), в Саратовска област (499 плащания през 2025 г.), в Томска област (497 плащания за 2025–2026 г.) и в Санкт Петербург (346 плащания през 2025 г.).

В други 21 региона ученичките също не са изключени от списъка с потенциални получатели на плащанията.

Първото плащане във връзка с бременността може да бъде получено само на определен етап от бременността - след периода, в който е разрешен абортът (в повечето региони - след 12-ата седмица; в Кемеровска област - след 22-рата седмица). Второто плащане се отпуска след раждането и регистрацията на детето в службата по гражданско състояние – т.е. при условие че родилата жена не е изоставила детето в родилния дом.

"Това стимулиране на бременността при подрастващите се представя като социална подкрепа, но не се ли превръща то в инструмент за въздействие върху репродуктивните решения на жената? Държавата манипулира този процес", казва Сабина Борисова, изследовател в областта на репродуктивните права и юрист към движението „Феминистка антивоенна съпротива“ (наричано по-нататък ФАС).

В настоящата демографска ситуация в Русия тези бонуси може да се разглеждат като инструмент за постигане на държавните демографски цели, което влиза в противоречие с правата и реалните интереси на самата непълнолетна, включително правото на образование, здравни грижи и защита от дискриминация.

Момичетата под 15-годишна възраст не могат самостоятелно да вземат решение за прекъсване на бременността; за това им е необходимо разрешение от родител или настойник.

"За някои семейства [регионалните плащания] могат да представляват значителен приход. Родителите може да решат, че "да имат бебе" не е толкова трудно, а парите са им по-необходими в момента. Това повдига сериозни въпроси относно свободния репродуктивен избор на жената", отбелязва Сабина Борисова.

Длъжностните лица и регионалните медии обикновено внимателно избягват темата за възрастта на получателите на тези плащания. Например Министерството за социална защита на Кемеровска област отказа да отговори на директен въпрос от регионални журналисти относно това колко ученички и студентки са получили плащанията.

"От министерството обясниха, че воденето на отделна статистика според вида на учебното заведение не влиза в правомощията им", пише порталът NGS42.ru.

Въпросът дали държавата трябва да насърчава раждането на деца сред непълнолетни и млади жени предизвика дебат в руското общество. Критиците определиха тази мярка като "пропаганда на педофилията", докато опонентите им я нарекоха "защита на момичета в трудни житейски ситуации", в които те вече са попаднали. В резултат на дискусията ръководителят на Министерството на труда и социалната защита Антон Котяков и други публични фигури бяха принудени да коментират темата пред медиите, като заявиха, че подобни плащания не целят да насърчават ранното раждане.

Въпреки критиките, все повече региони продължават да въвеждат подобни разпоредби: през 2026 г. те бяха въведени за първи път в Ростовска, Владимирска, Калининградска, Курска, Пензенска, Саратовска и Тверска област, в Ставрополския край и в Република Адигея.

Де факто забрана на аборта

Руските власти също така се стремят да повишат раждаемостта чрез ограничаване на достъпа до аборт. Въпреки че няма официална федерална забрана за аборти, на практика такава действа в много региони.

В Русия абортът е разрешен до 22-рата седмица по социални причини, а по медицински причини - независимо от срока на бременността. Ако обаче жената реши да прекъсне бременността без медицински или социални основания, тя трябва да го направи преди изтичането на 11 седмици и 6 дни от зачеването. Срокът се определя чрез ултразвуково изследване и - както се случва в случая с Ирина - ако жената не потърси възможност за аборт преди 12-ата седмица, ѝ се отказва.

От 2023 г. насам регионалните власти приемат един след друг закони, които забраняват "подтикването към прекъсване на бременността" и налагат глоби за такова "подтикване"; въвеждат се допълнителни плащания за лекари, които "разубеждават" бременната жена да прекъсне бременността, а частните клиники в съответните региони отказват лицензиране за извършване на аборти или премахват тези услуги.

Освен това федералната практика на "консултиране преди аборт" - въведена през 2020 г. с установени периоди на изчакване ("периоди на тишина") от 48 часа до една седмица след първоначалния гинекологичен преглед - беше допълнително затегната и стандартизирана през 2026 г. Сега жените трябва да преминат през задължителни мотивационни анкети, среща със специалист по психологическа и медико-социална подкрепа, както и да видят плода и сърдечния му ритъм по време на ултразвуково изследване. Това "консултиране преди аборт" най-често се извършва от активисти на движенията "за живот" (pro-life) или от представители на Руската православна църква.

Анализ на мерките, насочени към ограничаване на достъпа до аборт, създава карта, показваща нивото на репродуктивен натиск върху жените. На всяка мярка се присъжда по една или половин точка:

забрана за "подтикване към изкуствено прекъсване на бременността" - една точка;

глоби за "подтикване към изкуствено прекъсване на бременността" - една точка;

консултиране преди аборт, извършвано от активисти на движенията "за живот" или представители на Руската православна църква - една точка;

плащания на лекари, които са „разубедили“ бременни жени да прекъснат бременността си - една точка;

всички частни клиники в региона отказват да извършват процедури за аборт - една точка; някои клиники в региона отказват да извършват процедури за аборт - половин точка.

Ниво на репродуктивен натиск върху жените в различните региони на Руската федерация

Според изчисленията на "Верстка" прекъсването на нежелана бременност е най-трудно във Вологодска област, където са в сила всичките пет ограничителни мерки. На второ място се нареждат Кировска и Псковска област, както и Хабаровски край.

Следват - по низходящ ред на репродуктивния натиск - Курганска, Смоленска и Тверска област, както и анексираният Крим. В следващата група попадат Брянска, Воронежка, Иркутска, Кемеровска, Нижегородска, Орловска и Пензенска област, Забайкалският и Приморският край, републиките Коми и Хакасия, както и Санкт Петербург.

Към момента на публикуване липсват ограничения за достъпа до аборт само в шест региона: Москва, Белгородска област, Камчатски и Краснодарски край, Ямало-Ненецки автономен окръг, както и в окупираните територии на Донецка област. Но дори регионалните власти публично да отричат ​​забраната на абортите, е възможно да съществуват негласни разпоредби, ограничаващи достъпа до процедури за аборт. Отделни клиники и лекари - било то по негласни нареждания на ръководството, или по собствена инициатива - могат да ограничат правото на жените на аборт, стремейки се да се съобразят с общонационалната тенденция.

"Най-добра е ситуацията, както винаги, в "столицата" - Москва: там има по-голям шанс да се намерят спешни медикаменти и частна клиника, а и като цяло болниците са по-добре оборудвани", споделя пред "Верстка" активист от организацията FAS при условие за анонимност. "Вижте какво се случва в "окръзите": ужасни болници, които никой не ремонтира, натиск от страна на лекарите и опити жените да бъдат принудени да родят възможно най-бързо. А после, както гласи известната фраза: "Никой не те е карал да раждаш"."

Мерките, целящи ограничаване на достъпа до аборт, може да засегнат по-силно младите жени с непланирана и нежелана бременност, тъй като по-възрастните и работещите жени ще проявят по-голяма упоритост - и ако им бъде отказан достъп в държавна клиника, те ще могат да потърсят частна помощ, дори това да налага пътуване до друг регион.

"Младите момичета може да не подхождат към репродуктивното си здраве с такава отговорност като по-възрастните жени: възможно е да не водят календар на менструалния цикъл, да не забележат пропускане на менструация или, ако я забележат, да не знаят къде да отидат или какво да направят", казва руски учен демограф, разговарял с изданието "Верстка" при условие за анонимност. "Това, което изглежда за нас изглежда като елементарна задача - купуването на тест за бременност от аптека - може да се окаже трудно за едно младо момиче поради срам и липса на пари. В резултат на това времето минава и настъпва момент, в който абортът вече не е възможен вариант."

Активистка на организацията FAS, завършила училище през 2010-те години и също пожелала анонимност, споделя, че по време на обучението ѝ не е имало нито един урок за репродуктивното здраве.

"Междувременно навсякъде се разпространява агресивна пропаганда: "Запази бебето, иначе ще станеш безплодна", "Раждай възможно най-рано"; дори уебсайтовете на клиники публикуват съдържание в защита на живота (pro-life), представяйки го като медицина, основана на доказателства, каквато то всъщност не е."

Според демографа проучванията в Русия показват, че на младите жени често им липсват основни познания за ефективната контрацепция, не разбират спецификата на женското репродуктивно здраве и може да не разпознаят признаците на бременност. Точно това се случва и с Ирина, която разбира, че е бременна, твърде късно и не успява да направи аборт в рамките на разрешителния за това период.

Същевременно пропагандата срещу абортите в Русия се разпространява както директно - чрез билбордове по улиците, призоваващи към раждане, и плакати в клиниките, - така и по по-завоалирани начини.

Например популярното предаване "Бременна на 16" (Pregnant at 16), излъчвано по телевизионния канал Yu от 2019 г., през 2024 г. е преименувано на "Мама на 16". Преди това предаването се върти около истории за непланирани бременности при млади момичета, като често повдига въпроса за аборта. В преименуваната версия концепцията е променена: сега това е предаване, популяризиращо ранното майчинство, а думата "аборт" се споменава много по-рядко.

През септември 2026 г. телевизионният канал Yu, съвместно с популярното мобилно приложение "Лига на мечтателите", пуска визуалния роман "Нов живот" (New Life), който популяризира ранното раждане, пренебрегва темите за контрацепцията и самата възможност за прекъсване на нежелана бременност, както и цензурира думата "аборт". Както подчертава Сабина Борисова, изследовател в областта на репродуктивните права и юрист към FAS, мерките, ограничаващи достъпа до аборт, противоречат на позицията на ООН. Организацията категорично се противопоставя на принудата към аборт, като същевременно защитава правото на жената сама да взема решения относно репродуктивното си здраве.

Как действат на практика мерките срещу абортите

През декември 2025 г. съд в Саранск наложи административна глоба от 5000 рубли на мъж, след като го призна за виновен в това, че е подтикнал партньорката си към аборт.

Според организацията "Жени за живот" (Women for Life), която се застъпва за забрана на абортите в цяла Русия, една от жените, ползващи се с подкрепата на фондацията, съобщила на партньора си, че очаква близнаци. Той не желаел да става баща и ѝ предложил пари, за да прекъсне бременността.

Жената категорично отказала и прекратила връзката с мъжа.

"Тази ситуация се отрази негативно на емоционалното състояние на майката", пишат от фондацията. "Богдан и Варвара се родиха през юли 2025 г. НАШИЯТ ЗАКОН РАБОТИ", отбелязват от фонда.

Към началото на септември 2026 г. "забрани за принуждаване към аборт" са в сила в 31 руски региона, както и в анексирания Крим. Според изявление на свещеник Фьодор Лукянов, председател на Патриаршеската комисия по въпросите на семейството, защитата на майчинството и детството, още 20 региона обмислят подобни закони и може да ги приемат до края на 2026 г.

"Подтикването" към аборт най-често се описва в регионалните закони като "извършване на действия под формата на убеждаване, молби, предложения, подкуп, измама или отправяне на искания с цел принуждаване на бременна жена да извърши изкуствено прекъсване на бременността".

В 28 от 32-та региона, където действа "забраната за подтикване", са предвидени законови санкции под формата на глоби - вариращи от 1000 до 10 000 рубли за физически лица, от 3000 до 50 000 рубли за длъжностни лица и от 5000 до един милион рубли за юридически лица. Глобата, наложена в Саранск, е единственото публично известно наказание за подобно "нарушение" в Русия към момента.

"Според мен подобни закони са ужасяващо репресивни, като коз в ръкава - за случаите, когато другите мерки се провалят", казва Сабина Борисова, юрист и изследовател в областта на репродуктивните права. "Интересното е, че в този контекст жената не е адресатът на забраната; субектът е някой друг. Случаят [с глобата] в Мордовия показва как държавата чрез действията си въвежда вертикално регулиране в хоризонтални отношения."

През последните години ролята на църквата и консервативните активисти в ограничаването на абортите нараства. Например, движението в защита на живота "Жени за живот", съосновано през 2016 г. от телевизионните водещи Наталия Москвитина и Борис Корчевников, придобива все по-голямо влияние. Фондацията получава държавни субсидии и насърчава приемането на национален закон, забраняващ "подтикването към аборт", и - както е посочено на уебсайта на фондацията - "подкрепя бременните жени при вземането на положителни репродуктивни решения". В Русия изборът на жената да направи аборт напоследък започна да се нарича "отрицателен избор по време на бременност".

Както "Верстка" съобкава, активисти от движението "за живот" (pro-life) и представители на Руската православна църква провеждат "консултации преди аборт" в най-малко 41 руски региона, както и в анексираните градове Севастопол и Крим и в окупираната Луганска област. Експерти, както и много акушер-гинеколози, определят тези консултации - които вече са задължителни преди извършването на аборт - като манипулация на жени в уязвимо положение. Министерството на здравеопазването обаче не крие намеренията си: законът изрично гласи, че целта на "консултациите преди аборт" е да се увеличи броят на бременните жени, които се отказват от прекъсване на бременността.

Наталия Москвитина, заедно с други "доброволци" от фондацията "Жени за живот",, извършва така наречените "проверки" на женски консултации и клиники в цялата страна. Представяйки се за обикновени пациентки, те посещават кабинетите за консултации преди аборт и след това преценяват дали медицинският специалист или психологът е бил достатъчно настоятелен в опитите си да убеди жената да се откаже от процедурата. На практика на гинеколозите, акушерите, социалните работници и психолозите е забранено да заемат неутрална позиция и да зачитат правото на бременната жена сама да вземе решение.

От 2023 г. насам частни клиники започнаха да съобщават, че отказват да извършват аборти; по това време влезе в сила "забраната за принуждаване към аборт", а жените, желаещи да прекъснат бременността си, започнаха по-често да се обръщат към търговски, а не към държавни клиники. Оттогава, според изчисленията на "Верстка", в най-малко 17 региона всички частни клиники са спрели да извършват аборти, а в други 61 региона някои клиники са преустановили тази процедура.

В най-малко осем региона се предлагат бонуси за медицински служители, които успеят да разубедят бременна жена да направи аборт. Владимир Уйба, ръководител на Република Коми, обяснявайки въвеждането на тази мярка, заяви, че след социологическо проучване в региона "стана ясно, че много неща зависят от отношението на лекаря или фелдшера".

"Много лекари са неутрални, докато други посяват съмнения, разсъждавайки в духа на: "Защо да се занимаваш с това, след като вече имаш дете?", казва Уйба.

Освен това Фондът за задължително медицинско осигуряване и Министерството на здравеопазването присъждат на клиниките специални точки за увеличаване на броя на жените, отказали се от аборт. В замяна тези медицински институции получават допълнително финансиране.

Според Сабина Борисова, изследовател в областта на репродуктивното здраве и юрист към организацията FAS, последните две мерки създават конфликт на интереси в отношенията лекар-пациент, тъй като лекарят има финансов интерес от конкретния изход на медицинската консултация.

Наред с това, от 2024 г. властите ограничават достъпа до спешна контрацепция - хормонални таблетки, предотвратяващи бременност след незащитен полов акт, ако бъдат приети в рамките на първите 72 часа. Министерството на здравеопазването премахна възможността за свободна продажба (без рецепта) на един вид таблетки, съдържащи активното вещество мифепристон (като "Женале" и "Гинепристон"); сега те се отпускат само с лекарска рецепта. Вторият вид таблетки, съдържащи левоноргестрел (като "Постинор" и "Ескапел"), които по принцип би трябвало да са достъпни без рецепта, често липсват в аптеките или фармацевтите незаконно отказват да ги продадат без такава.

"Има места, където лекарствата просто липсват поради различни причини, и в критична ситуация се налага човек да обикаля набързо различни аптеки. Или може да се окаже, че в града ви няма таблетки за спешна контрацепция и тогава трябва спешно да отидете другаде", казва активистка на FAS, пожелала анонимност.

Тя прави оценка на настоящата ситуация в руските региони въз основа на данни, изпратени от руски жени до Telegram-бота на проекта.

"Жените са подложени на огромен институционален натиск: психологическо консултиране, изтъкване на негативни последици, убеждаване, периоди на изчакване, емоционална манипулация чрез показване на плода на ехограф [и демонстриране на сърдечния ритъм]. В такава ситуация е по-вероятно да станем свидетели на ръст на незаконните аборти, отколкото на налагане на глоби за „предизвикване на аборт", обяснява Сабина Борисова.

През 2023 г. феминистки и активисти създадоха фонд за осигуряване на спешна контрацепция: те събираха дарения, купуваха хапчета за спешна контрацепция и разпределяха запасите сред доброволци в различни руски градове. Ако някой потърси помощ за намиране на медикамента от място, където няма такива доброволци, те намират начини бързо да изпратят или доставят хапчетата до съответното населено място.

"Огромната част от заявките - 80 процента, са от много млади жени, студентки и ученички. Най-ниската посочена възраст е 13 години. Освен това в коментарите многократно се съобщаваше за случаи на сексуално насилие", заяви пред "Регионален аспект" Ирина Файнман, ръководител на Фонда за съхранение на средства за спешна контрацепция.

Тя е убедена, че подобни ограничения оказват най-силно въздействие върху младите жени, мигрантите и бежанците.

Защо стимулиращите и ограничителните мерки не повишават раждаемостта?

"Работата на Министерството на здравеопазването, съвместно с държавните и регионалните власти, доведе до траен спад в броя на абортите. През последните десет години честотата на абортите у нас е намаляла повече от три пъти и половина", казва Елена Шешко, директор на Департамента за медицински грижи за деца, майчино здравеопазване и обществено здраве към Министерството на здравеопазването на Русия. "През 2024 г. делът на жените, които са се отказали от аборт и са се регистрирали в женски консултации, се е увеличил с 25%. Това спаси живота на близо 42 000 допълнителни деца", заяви руският министър на здравеопазването Михаил Мурашко.

В действителност оптимистичните изявления на официалните лица относно спада в броя на абортите представляват манипулация и имитация на дейност, а не обективна оценка на ефективна политика, твърдят демографи.

"Те отчитат изразходваните средства, броя на плащанията и броя на абортите, но не и раждаемостта, тъй като няма ръст в раждаемостта", отбелязва демографът Алексей Ракша.

Най-фрапантният пример за манипулативни изявления и фалшифициране на данни е реториката на скандално известния губернатор на Вологодска област Георгий Филимонов. Този регион е начело в Русия по отношение на репродуктивното насилие, като там са въведени всички съществуващи мерки срещу абортите.

Георгий Филимонов се похвали първо с рязък спад, а след това и с пълна липса на аборти в региона по "изкуствени причини" - под което се разбира решението на жената да прекъсне бременността без медицински или социални показания, - а в началото на 2026 г. обяви спиране на спада в раждаемостта, каквото се случваше за първи път от 11 години насам.

В действителност статистическият ръст на раждаемостта и спадът в броя на абортите в региона са постигнати чрез откровена манипулация.

"Губернаторът просто създаде неправителствена организация, наля в нея пари и те започнаха да плащат 50 000, а след това и 100 000 рубли за регистриране на раждания във Вологодска област, дори ако самото раждане реално се е състояло някъде другаде в Русия", обяснява пред "Верстка" демографът Алексей Ракша. "Сега, чрез портала "Госуслуги", можеш да регистрираш раждане във всеки отдел по гражданско състояние в страната, а те успяха да натрупат няколкостотин фиктивни раждания. Това е "на хартия" - изкуствен показател за раждаемостта, който естествено е спаднал и в съседните Ярославска и Архангелска област, както и в други региони."

Когато една жена не може да направи аборт в собствения си регион, тя може да пътува до съседен такъв. Активист на FAS, пожелал анонимност пред изданието "Верстка", нарича това явление "абортен туризъм":

$Хората пътуват от Карелия до Санкт Петербург, от регионите в Далечния изток - на хиляди километри до места, където абортът е разрешен, а от Вологодска област - към съседните региони. Частните клиники са били и остават място, където няма да те съдят за избора ти и няма да те бавят [с процедурата по аборта].$

Ако мерките срещу абортите бяха наистина ефективни, в регионите, където са въведени, щеше да се наблюдава осезаем ръст на раждаемостта, особено в сравнение с регионите, в които такива мерки липсват. Статистиката обаче не показва нищо подобно.

Спадът в броя на абортите е естествена тенденция, наблюдавана в Русия през последните 30 години.

"Докато преди до две трети или три четвърти от бременностите в Русия завършваха с аборт, сега този дял е между една пета и една трета. С други думи, ситуацията се е обърнала напълно", казва Алексей Ракша. Следователно докладите на губернатори и други длъжностни лица, твърдящи, че абортите намаляват благодарение на поредица от антиабортни политики, са измама и опит да си припишат заслугите за една естествена тенденция.

Друг демограф, пожелал анонимност пред "Верстка", отбелязва, че само по себе си намаляването на абортите не оказва статистическо влияние върху ръста на раждаемостта, тъй като от решаващо значение е друг показател-– увеличаването на броя на бременностите. За да се постигне статистически значим ръст на раждаемостта в национален мащаб, би трябвало да става въпрос за раждане на второ и трето дете.

В този смисъл забраната на абортите и въвеждането на малки еднократни плащания за млади жени при раждане на първо дете са "сравнително лесен начин да се покаже, че се предприемат някакви стъпки за подобряване на демографската ситуация".

"Те могат да докладват, че са разубедили определен брой жени да направят аборт, но какво точно се има предвид под "разубедени"? Психолозите могат да разговарят с колебаеща се жена и да отбележат това като "отметка", показваща, че разговорът се е състоял и тя е износила бременността. В действителност никой никога няма да разбере или види това, тъй като е малко вероятно да съществува запис дали жената наистина е искала да прекрати бременността. Тук също е възможна манипулация на статистиката", казва демограф, пожелал анонимност.

Стимулиращите плащания за бременни ученички и студентки, както и за такива, които наскоро са родили, също не могат съществено да повлияят на раждаемостта в страната, уверяват демографи изданието "Верстка", тъй като раждането на първо дете в по-ранна възраст не е свързано с броя на последващите раждания при конкретната жена.

"В миналото жените са сключвали брак сравнително рано и когато са започвали полов живот, са можели ефективно да ограничат броя на ражданията си единствено чрез аборт, тъй като контрацепцията не е била достъпна", обяснява демограф, разговарял анонимно с "Верстка". "Сега, предвид наличието на ефективна контрацепция, възрастта, на която жената сключва брак и ражда първото си дете, няма значение. Важно е колко деца тя първоначално иска да има."

Според Алексей Ракша мерките за подкрепа, които са напълно неефективни за повишаване на раждаемостта, са въведени, за да могат длъжностните лица да "отчитат дейност, да се правят, че работят - да се трудят усърдно, да полагат усилия и да изпълняват заповедите на царя". С други думи, те биха могли да се представят така, сякаш работят с минимални разходи.

Източниците на "Верстка" правят уговорка: ако подобни плащания се разглеждат като мярка за социална подкрепа на млади жени в трудни житейски ситуации, то те със сигурност са полезни и необходими.

Демографите обаче смятат, че решението на проблема с ниската раждаемост не трябва да бъде чрез мерки срещу абортите и стимулиращи плащания за млади жени, а по-скоро чрез подкрепа за онези, които вече са родили второ или трето дете. Това обаче са по-скъпи мерки: според демографа Алексей Ракша, за да се постигне реален ръст на раждаемостта, са необходими еднократни плащания от 500 000 рубли или повече, без възрастови ограничения или други условия.

Освен това би било полезно да се въведат часове по сексуално образование за тийнейджъри.

"Щом вече се борим с абортите, защо не насочим усилията си към това да предотвратим забременяването на жените още в самото начало? Би било по-логично да се предостави на момичетата основна информация за менструалния цикъл, за това как да разпознаят евентуална бременност и какво да направят, ако тя все пак настъпи", коментира пред "Верстка" демограф, пожелал анонимност. "За да не се стига до ситуации, в които момиче отива на лекар с вече 12- или 13-седмична бременност и е в състояние на шок."

20-годишната Ирина, която не е успяла да направи аборт преди 12-ата седмица на бременността, се опитва да приеме факта, че скоро ще стане майка. Тя планира да се регистрира като бременна, за да получава месечните си помощи, и се подготвя за раждането на детето си. Съдейки по публикациите ѝ в социалните мрежи, тя засега крие новото си положение от семейството си и коментира постове, в които други жени споделят истории за отказани аборти:

"Много съжалявам за вас, защото самата аз съм в ситуация, в която вече не мога да направя аборт <…>. Плача почти всеки ден, защото чувствам, че няма да бъда най-добрата майка за детето си и няма да мога да му дам любовта и финансовата подкрепа, които бих искала да осигуря на бъдещото си дете. А що се отнася до бащата на бебето - той избяга веднага щом му се отдаде възможност. А сега ще бъда самотна майка на 21 години.“

Съобщението, на което Ирина отговори, беше по-кратко:

"Как мога да предизвикам спонтанен аборт? В болницата ми отказват лекарства."