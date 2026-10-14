Ройтерс: Балистична ракета порази най-голямата в света петролна компания "Сауди Арамко“

Атакувана е централата на петролния гигант „Сауди Арамко“ в Дахран

Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия „Сауди Арамко“, която е най-голямата в света и е гръбнакът на икономиката на кралството, съобщи източник от компанията, цитиран от Ройтерс.

Висока офис сграда в комплекса на „Сауди Арамко“ в град Дахран в източната част на страната е била поразена снощи, като са били повредени трите ѝ най-горни етажа, каза източникът. Според други източници в сградата е избухнал пожар.

В комплекса в Дахран се намира основният оперативен център на „Сауди Арамко“, който управлява обширна мрежа от петролни платформи на сушата и в морето, тръбопроводи, рафинерии и терминали за износ, посочва Ройтерс.

Ръководената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че фрагменти от ракета, която е била прехваната и унищожена в Дахран, са паднали върху жилищен район, без да предостави допълнителни подробности.

Властите също така съобщиха, че дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната.

Йеменските бунтовници хуси от една седмица изстрелват балистични ракети и дронове срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу срещу хусите във възобновената гражданска война в Йемен. Международното летище в Рияд бе поразено четири пъти, включително веднъж в събота, когато бяха убити 13 души.

По-рано хусите заявиха, че Саудитска Арабия е атакувала йеменската столица Сана, а саудитската коалиция предупреди цивилните да стоят настрана от склад за петрол в покрайнините на града. Свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“ съобщи, че саудитската коалиция е нанесла удари по централната станция „Сабах“ на Йеменската петролна компания.

Няма информация за жертви

Административна сграда в град Дахран, принадлежаща на петролния гигант „Сауди Арамко“, е била атакувана снощи, при което е избухнал ограничен пожар, съобщи рано тази сутрин саудитската държавна информационна агенция СПА, позовавайки се на представител на Министерството на енергетиката на страната.

Властите са реагирали на случая и са предприели необходимите мерки, се посочва в изявление на министерството, като се добавя, че няма информация за ранени или загинали.

Междувременно четирима души са били ранени, а 15 жилища са получили леки повреди в Рияд, след като отломки от две прехванати ракети са паднали върху саудитската столица, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на местната Гражданска отбрана.

Ракетите са били изстреляни от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси и са били прехванати и унищожени, заяви говорителят, като добави, че ранените са две жени, един мъж и едно дете. (БТА)