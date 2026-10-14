Дяволът носи MAGA: Кимбърли Гилфойл с таен дневник, приближените на Тръмп в страх

Съветниците на Тръмп са се борили да спасят поста на Кимбърли Гилфойл като посланик на САЩ в Гърция, преди тя да бъде помолена да подаде оставка във вторник на фона на обвинения в неправомерно и евентуално незаконно поведение по време на престоя ѝ в Атина.

Източници разкриха, че близки до президента приближени са работили зад кулисите, за да запазят бившата годеница на Тръмп-младши на поста, страхувайки се, че тя може да се върне в САЩ с желание да разкрие семейните тайни на Тръмп.

Таен дневник

Сега, след оставката на Гилфойл, вътрешни източници твърдят, че тя е водила таен "дневник за изгорени неща“, документиращ Тръмп, и е готова да изгори мостовете си със семейството след драматичния си падение.

Сега тя заплашва да разкрие съдържанието на дневника, който вътрешните източници наричат "Дяволът носи MAGA“.

57-годишната Гилфойл е била част от вътрешния кръг на президента Тръмп през шестгодишната си връзка и годеж с Дон-младши и нещо повече - канена е на частни събирания и е била запозната с личните разговори на фамилията.

И въпреки че двойката прекрати годежа си през 2024 г., Гилфойл поддържа връзки със семейството, след като си осигури назначението за посланик на САЩ в Гърция - 11-месечен мандат, който беше подложен на проверка заради разточителния ѝ начин на живот и твърденията за неправомерно поведение.

Вчера Белият дом потвърди, че от Гилфойл е било поискано да подаде оставка, след като се появиха информации, че президентът Тръмп и държавният секретар Марко Рубио са останали "изключително разярени“ от нейните предполагаеми своеволия - действия, довели до разследване от страна на Службата на генералния инспектор към Държавния департамент миналата седмица.

Завръщане в Америка

Твърди се, че съюзниците на президента изпитват облекчение от напускането на Гилфойл, но запознати източници предупреждават, че семейство Тръмп може още да си има работа с нея.

"Завръщането ѝ в Америка би било кошмар. Кимбърли знае къде са "заровени труповете". Тя познава хората, тайните, конфликтите и личните отношения. Никой не иска ядосана Кимбърли обратно у дома - жена, която няма какво да губи“, заяви източник, цитиран от Express digest.

Уволнението ѝ сега поражда опасения, че бившият ѝ годеник Дон-младши, останалите членове на семейство Тръмп и техните приближени ще трябва да се справят с последствията от това.

Гилфойл наруши мълчанието си часове след съобщението на Белия дом, като потвърди напускането си, но категорично отхвърли отправените срещу нея обвинения.

В пространно изявление, публикувано в социалната мрежа X, тя определи обвиненията като "неверни“ и заяви решително, че ще "защитава енергично името, репутацията и почтеността си“.

"Посветих професионалния си живот на борбата за справедливост, на отстояването на правилното и на защитата на ценностите, които правят Америка изключителна. Няма да позволя фалшиви обвинения да определят десетилетията ми на обществена служба", каза Гилфойл, сбогувайки се с длъжността си.

Запалената привърженичка на движението MAGA и бивша водеща в Fox news Кимбърли добави, че службата като посланик е била "честта на живота ѝ“.

До вземането на решението във вторник, запознати лица полагаха усилия зад кулисите да защитят жената, с която Дон-младши имаше връзка в продължение на шест години, преди да я изостави заради новата си съпруга - светската дама от Палм Бийч Бетина Андерсън.

Кимбърли знае всичко

"Кимбърли знае всичко. Тя беше дълбоко замесена в тази семейна и политическа операция в продължение на години. Важно е само едно - ако поддръжаш Кимбърли щастлива, тя мълчи“, каза вътрешен човек.

Приятелите на Дон-младши изразиха облекчение, че той е избягал от орбитата на Гилфойл, разказвайки, че са имали сериозни опасения относно връзката им.

Приятел, запознат с годежа им, каза, че Дон-младши всъщност никога не е предложил брак на Гилфойл и че тя е закупила и е започнала да носи свой собствен годежен пръстен по време на връзката - в крайна сметка това е довело до съобщение за годеж, което самата Гилфойл е публикувала.

По ирония на съдбата, именно романсът на Дон-младши с Андерсън, докато все още е официално сгоден за Гилфойл, в крайна сметка е накарал последната да си стегне багажа за Атина.

"Кимбърли не беше изпратена в Гърция само заради професионалните си умения. Това реши и един сложен личен проблем. Фактът, че тя се намираше на хиляди мили разстояние, устройваше всички“, споделя източник пред нас на фона на последния скандал.

Мандатът на Гилфойл в Гърция започна на 4 ноември 2025 година и беше белязан от сериозни обвинения срещу нея.