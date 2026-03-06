Осем държави, осем червени MAGA шапки: Защо корицата на TIME разбуни духовете?

Списание TIME никога не се е страхувало да раздразни и да използва корицата си като начин да допринесе и отрази актуални събития, както и да предизвика дебати. Предстоящият му брой направи точно това, разделяйки социалните медии и ставайки вирусен само часове след представянето си.

Впечатляващата и поразителна корица на броя от 23 март представя колекция от осем шапки MAGA, като "Америка“ е заменена с имената на държави, включително Иран, Венецуела, Нигерия, Ирак и Сирия.

Тя служи за илюстрация на статията на изданието, озаглавена "Войната на Тръмп“ от Ерик Кортелеса, който разглежда не само последиците от удара, при който е убит върховният лидер на Иран, но и как лозунгът MAGA на Доналд Тръмп изглежда се разпростира върху неговата външна политика, въпреки че Тръмп се кандидатира за преизбиране като самопровъзгласил се "президент миротворец“.

"Тръмп обеща да сложи край на войните, а не да ги започва“, гласи откъс от статията, която разпространява онлайн. "Вместо това той използва военна сила по все по-замайващи начини. Никой друг съвременен американски лидер не е ръководил нападения в толкова много страни за толкова кратък период от време".

Публикацията на TIME в социалната мрежа X с корицата е събрала близо 800 хиляди гледания, като реакциите варират от похвали за политическите коментари на TIME до възмущение, предвид продължаващата война в Близкия изток.

Изненадващо (или може би не?), много поддръжници на Тръмп изглежда са разтълкували погрешно корицата, която коментира злините на американския интервенционизъм.

Онлайн поддръжниците на MAGA хвалят корицата за това, че подкрепя Тръмп, като един потребител пише: "Тръмп се справя. Харесва ви или не, не може да се каже това за много други президенти преди него. Поздравления за Тръмп.“ Друг споделя, че TIME "със сигурност е изминал дълъг път“.

"Изненадан съм, че това е новата корица на списание TIME. Дори те признават нашия президент Тръмп за важна историческа фигура", споделя друг последовател на Тръмп.

Друг дори публикува снимка на Тръмп с надпис: "Не го избрахме, за да бъде мил – избрахме го, за да си свърши работата".

Имаше известно недоволство от корицата, че е про-Тръмп.

TIME’s new cover: Trump’s war. After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA — TIME (@TIME) March 5, 2026

Един потребител написа: "Обичам всички членове на култа MAGA, които мислят, че TIME го хвали тук“, докато друг споделя: "Мисля, че това е замислено като подривна идея... сякаш Тръмп се интересува повече от други страни, отколкото от действителната, която обеща да "направи отново велика“.“

Много хора също така споделиха повторно рисунка на Карлос Латуф...

Някои критики дори дойдоха от неговата база в MAGA, подкрепяйки резултатите от ново проучване на Fox News, което показва, че повече от половината (57%) от гражданите на САЩ не одобряват работата на Тръмп на поста.

"Тръмп водеше кампания с думите "без нови войни“, "искам умирането да спре“ и "в първия ден ще сложа край на всички чуждестранни войни“ - Пълно и окончателно предателство на MAGA и America First. Ние никога не се променихме. Тръмп се промени".

Неотдавнашно проучване на Fox News показва, че мнозинството от избирателите са недоволни от начина, по който Тръмп се справя с имиграцията, външната политика и икономиката. Шест от десет души казват, че Тръмп се е фокусирал върху грешните въпроси.

Както и да изберете да интерпретирате последната корица на TIME, един потребител успя да обобщи нещата добре: "Осем държави, осем червени шапки, нито една необходима дума - TIME направи най-ефективния политически аргумент на годината, без да напише нито едно изречение.“