MAGA е разделено: Едни се чувстват предадени от Тръмп, други го подкрепят за Иран

Както се казва, където и да отидеш, там си. Това е урокът, който вероятно привържениците на Доналд Тръмп от движението "MAGA" си припомниха миналата седмица, когато се събраха в конгресен център близо до Далас, за да дадат нов тласък на политическото движение на президента, само за да установят, че няма измъкване от проблемите, пред които то е изправено.

Годишната Конференция за консервативни политически действия (CPAC) обикновено е място на оптимизъм, ако не и на триумф. Именно на нейната сцена миналата година Илон Мъск размаха резачка във въздуха на фона на неуспешния си набег за категорично премахване на правителствената бюрокрация, а Джей Ди Ванс нарече нелегалната имиграция "най-голямата заплаха" пред Съединените щати и Европа.

Тръмп е редовен посетител, забавлявайки публиката с дълги монолози за постиженията си. Но не и тази година. За първи път от десетилетие президентът не присъства, очевидно погълнат от войната в Иран. В негово отсъствие публиката, събрала се в огромна бална зала, чу добре познати, но по-малко влиятелни фигури от движението MAGA да обсъждат накъде се е насочило то. Основното сред техните притеснения е как президент, който е водил кампания за прекратяване на войните, може да се окаже в ситуация, в която обмисля сухопътно нахлуване в Иран.

"Съветвах възможно най-силно да не се прави това на първо място", каза Ерик Принс, бившият изпълнителен директор на наемническата група Blackwater, който прогнозира, че ако Тръмп нареди нахлуване, "ще видите кадри на горящи американски военни кораби през следващите няколко седмици. И не мисля, че хората са наистина подготвени за това."

На плюшен бял стол до него седеше бившият военноморски тюлен Джейсън Редман, който каза на публиката:

"Американският народ трябва да разбере, че не можем да спрем сега, след като сме започнали. Идва първото ми внуче. Не искам внучето ми да трябва да се бие с Иран след 20 години."

Когато дойде неговият ред на сцената, ветеранът дипломат от администрацията на Тръмп Рик Гренел избегна разговора за нахлуването, вместо това похвали мъдростта на президента да се включи във войната.

"Ще погледнем назад след няколко месеца и ще кажем, слава Богу, че решихме този проблем, иранският режим вече не е заплаха", каза Гренел.

Ден преди това бившият конгресмен от Републиканската партия Мат Гейц прогнозира обратното:

"Искам президентът Тръмп да разполага с всички дипломатически инструменти и вярвам, че той знае много повече от мен, но сухопътното нахлуване в Иран ще направи страната ни по-бедна и по-малко безопасна."

Тъй като Тръмп не беше там, за да произнесе заключителния аргумент, публиката трябваше да реши на кого да вярва. Призив за единство дойде от помпозния бивш съветник на Тръмп Стив Банън, който призова събралите се да оставят настрана притесненията си и да подкрепят проекта MAGA по какъвто и да е начин.

"Имаме правилните политики. Просто ни е нужна решителността да го докараме докрай и да завършим това, което започнахме", каза Банън в добре посетената си реч. "Хората седят там и си казват: "О, този човек не дойде, този човек не дойде". Да, има много велики хора, които не можаха да дойдат. Или не искаха да дойдат, или са заети с водене на войни и грижа за страната, няма значение - ти дойде."

Извън Грейпвайн, Тексас, се намираше страна, която беше значително по-малко симпатична

Рейтингите на одобрение за президент на Тръмп в момента са ниски, а войната с Иран не се представя по-добре в социологическите проучвания, докато средните цени на газа са се покачили до най-високите нива от четири години. През ноември неговите републикански съюзници ще защитят контрола си върху Конгреса, както и върху щатските законодателни органи и губернаторските резиденции на междинните избори, където партията на власт исторически се представя зле. Вече има доказателства, че избирателите от Демократическата партия са готови да се нахвърлят: миналата седмица техният кандидат грабна място в Камарата на представителите на щата Флорида, което включва Мар-а-Лаго.

Войната в много отношения беше на преден план в CPAC, до голяма степен благодарение на голямото присъствие на поддръжници на бившия престолонаследник на Иран Реза Пахлави. Те развяха знамената на Израел, Съединените щати и Иран по времето на шаха и поднесоха бурни аплодисменти по пътя към мястото на провеждане на конвенцията.

"Доналд Тръмп няма да загуби", каза 73-годишният Мехрдад Гафар, който е израснал в Иран, но е избягал след революцията, и се появи на CPAC с шапка с надпис: "Направи Иран отново велик". "Той е преминал през всички тези войни, по-големи от тази, и е излязъл успешен."

По-възрастните участници, които нямаха лична връзка със страната, въпреки това подкрепиха военната кампания, определяйки я като религиозно предопределена или поне като сметка, която си струва да се уреди.

"Обичам го. Библейско е", каза 87-годишната Диана Аверет. "Той се надява, че доброто ще надделее над лошото и те ще могат да имат страната си такава, каквато е била преди."

65-годишният Джеймс Бослер го видя като възможност общността да разреши съперничество, което датира от кризата с заложниците в Иран през 1979-1981 г., от която отношенията между двете страни така и не се възстановиха.

"Време е да се направи нещо по въпроса", каза той. "И ако наистина можем да направим нещо и... да имате по-добър контрол над петрола, това би било голяма, голяма работа."

74-годишният Марк Уийвър пренебрегна икономическите последици от войната, която не само повиши цените на газа, но и накара американските фондови пазари да прекарат седмици в разпродажби.

"Не ми харесва, но изобщо не ме плаши", каза той, отбелязвайки, че индексите "направиха същото преди година".

Но дискомфортът беше силно изразен сред по-младите участници. Републиканците, които той подкрепя, вече са в исторически неизгодно положение в междинните избори, каза 18-годишният Гари Полакоф и прогнозира, че скокът в цената на газа ще влоши тенденцията.

"Има много млади хора като мен, които се страхуват от потенциална военна служба, потенциални проблеми, които биха могли да доведат до покачване на цените", каза той.

Джон Кристи, 19-годишен студент, съчувства на тежкото положение на иранците, но се опасява от превръщането на конфликта в онзи вид "вечна война", на която той се противопоставя и която Тръмп отдавна се бори да избегне.

"Политиците винаги казват, че трябва да воюваме, за да донесем свобода на тези хора. Очевидно съм американец, подкрепям свободата. Но, знаете ли, борбата за свобода в чужди страни изглежда като дяволска сделка", каза той. "Бог да благослови народа на Иран. Виждал съм някои от тях да се разхождат тук, изглеждат като велики хора. Но категорично не мога да подкрепя нищо, което не поставя Америка на първо място."

След като изслуша разговора между Принс и Редман, 21-годишният Стефан Норкуист установи, че бившият изпълнителен директор на Blackwater има по-убедителния аргумент.

"Само стъпването на вратата не означава непременно, че трябва да искате да стигнете докрай. Не бива да се ангажирате с лоша идея", каза той.

60-годишната Лиза Мускет беше изненадана, че президентът, когото е подкрепяла, е въвлякъл страната във война срещу дългогодишния враг на САЩ. Но тя му се е доверявала преди и сега би му се доверила отново, за да преведе страната през това.

"Не искам да виждам повече войни и това е нещо, за което гласувахме", каза тя. "Но сега сме във война и знам, че Тръмп ще постъпи правилно."