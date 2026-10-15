Коя е причината, поради която Тръмп "скочи на врата на Зеленски"?

Доналд Тръмп обвини Володимир Зеленски за проблем, който самият той е създал. Основният фактор, довел до повишаването на цените на дизеловото гориво, е въздействието на операцията "Епична ярост", която президентът на САЩ започна срещу Иран. Според анализ, публикуван във Financial Times, колкото и силен натиск да оказват съюзниците на САЩ върху Тръмп да подкрепи Киев, той не може да прости на украинския президент, че разкри неспособността на лидера във Вашингтон да постигне мирно споразумение в Украйна.

"Честно казано, искам да благодаря на президента Путин", заяви Тръмп миналия уикенд.

Всъщност ситуацията трябваше да бъде точно обратната. Тръмп току-що се съгласи да плати на Владимир Путин милиарди долари за количество дизел, което няма да окаже никакво съществено влияние върху цените на горивата в САЩ. Тази асиметрия може да се опише като "нещо срещу нищо". За Тръмп сделката не носи "нищо" полезно, тъй като е малко вероятно цената на дизела да спадне преди изборите за Конгрес на САЩ през ноември. От друга страна, Путин получава "нещо", тъй като сделката създава вратичка в американските санкции и му осигурява допълнителни средства, които той може да използва за бомбардировки над Украйна.

Сега Тръмп превръща Зеленски в изкупителна жертва за проблем, който до голяма степен е създаден от самия американски президент. Украинските атаки срещу руски петролни рафинерии също оказаха влияние върху глобалните доставки на дизел, но основната причина за поскъпването му е войната срещу Иран и нейните последици.

За Украйна нещата могат да станат още по-лоши

В деня, в който Тръмп обяви сделката с Русия, Джаред Къшнър - зетят на американския президент - и специалният пратеник Стив Уиткоф проведоха разговори с украинската страна във Флорида. Те отправиха заплаха, че ще блокират продажбите на оръжие за Украйна, както и сътрудничеството в сферата на разузнаването между двете държави, ако Украйна продължи да нанася удари по руски рафинерии. Това би лишило Украйна и от последните остатъци от помощта, която тя получава от Съединените щати в борбата си срещу Русия.

През седмицата преди Тръмп да обяви сделката за дизелово гориво, над 100 украинци, включително 20 деца, загинаха при руски ракетни и дронови удари. Всеки друг американски президент би оказал натиск върху Москва, за да принуди руската армия да спре нападенията срещу цивилни. Вместо това Тръмп предоставя на руснаците средствата да убиват още повече хора.

Тръмп също така дава "зелена светлина" на Русия да продължи да подкрепя Иран, който използва получена от руснаците информация за атаки срещу американски военни бази и съоръжения на съюзниците им в региона.

В известен смисъл Тръмп стигна дотам, че косвено подкрепя атаките срещу Съединените щати - пише британският коментатор Едуард Люс за FT.

Колкото и силен натиск да оказват съюзниците на САЩ върху Тръмп да подкрепи Украйна, той не може да "прости" на Зеленски това, което той олицетворява за американския президент: постоянно напомняне за неспособността му да договори край на войната в Украйна - война, която той първоначално твърдеше, че ще прекрати в рамките на 24 часа след повторното си встъпване в длъжност. Но за да се случи това, Украйна трябваше да капитулира - нещо, което Зеленски не беше готов да приеме. Нито тогава, нито сега.

Помпозни изявления и заплахи

При тези обстоятелства сме изправени пред съчетание от преувеличени изявления и заплахи. В неделя Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се споразумели да спрат да бомбардират енергийната инфраструктура и в двете страни. След изявлението на Тръмп Зеленски каза, че за пръв път чува за такова "примирие".

В понеделник украинският президент съобщи, че през нощта Русия е атакувала енергийни и газови съоръжения в няколко района на Украйна. Въпреки че са дали сигнали за готовност да спазват условията на подобно споразумение - стига и Москва да направи същото - украинците нямат сериозни основания да приемат "енергийно примирие", тъй като Русия вече е повредила или унищожила по-голямата част от електроенергийната мрежа на Украйна.

Същевременно Киев има пълното основание да се опитва да повлияе на способността на Русия да генерира приходите, които ѝ позволяват да продължи да атакува Украйна. Освен към обещания и гръмки изявления, Тръмп прибегна и към заплахи. Той заяви, че Украйна се нуждае от нов президент и че Вашингтон може да обвърже предоставянето на разузнавателна помощ за Киев с провеждането на избори в страната. Но никоя държава не може да проведе нормални и безопасни избори, докато друга страна окупира 20% от територията ѝ и продължава да атакува останалата част от нея.

"Диктаторът" Зеленски, "приятелят" Путин и "златното правило" на Тръмп

По ирония на съдбата, нападките на Тръмп срещу Зеленски направиха украинския президент дори още по-популярен в собствената му страна.

Украинският народ има сериозни поводи за недоволство от начина, по който се управлява държавата - включително заради корупцията, която засяга дори най-близкия кръг на Зеленски. Въпреки това, напоследък позициите на украинския президент в социологическите проучвания се подобряват.

Украйна не е единствената страна, в която партии или кандидати, критикувани от Тръмп, бележат ръст в проучванията: същото се наблюдава в Канада, Австралия и Дания. Хората в други държави са склонни да се противопоставят на опитите на враждебни външни сили да определят вместо тях кои лидери да ги управляват.

Тръмп нарече Зеленски "диктатор", докато за Путин се изказа като за свой "приятел".

Изборите, които имат значение за Тръмп, са ноемврийските избори за Конгреса на САЩ. Ако наистина искаше да намали цените на енергията, той трябваше да предприеме мерки в тази посока още преди месеци. Нито един от опитите му - включително вносът на дизел от Русия - няма да помогне на републиканците да спечелят достатъчно гласове, за да победят демократите, както показват последните социологически проучвания. Големият проблем за Зеленски е, че Тръмп ще го обвини за евентуалните слаби резултати на републиканците на изборите през ноември. Златното правило на Тръмп е, че той никога за нищо не носи вина.