Турция ще внесе руски дизел по сделката между САЩ и Русия

Турция ще получи част от количествата дизелово гориво, които Русия доставя на световните пазари по силата на споразумението с американския президент Доналд Тръмп, каза днес турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Ройтерс.

Байрактар заяви, че споразумението за доставките на дизелово гориво между САЩ и Русия е важно за енергийната сигурност на Турция. Анкара разчита на Русия за част от енергийните си нужди, както и на Иран, Азербайджан и други доставчици. Тя се опитва да диверсифицира източниците чрез споразумения със САЩ и други партньори.

„Русия наложи ограничения върху износа на дизелово гориво през последните месеци, след като те започнаха да имат този проблем. Сега са постигнали сделка за дизела с Тръмп (…) След разговорите, които проведохме, ние ще получим част от този дизел за Турция“, каза Байрактар пред телевизия Канал 7, без да даде повече подробности.

Украинският президент Володимир Зеленски, представители на ЕС и дори някои представители на Републиканската партия в САЩ остро критикуваха споразумението.

Байрактар каза още, че Турция планира да въведе в експлоатация и втора платформа за природен газ през първото тримесечие на 2028 г., с което дневното производство от находищата в Черно море ще достигне до 45 млн. куб. м.

Вчера Турция изведе в морето първата си производствена платформа, „Осман Гази“, която се очаква да удвои производството от газовото поле Сакария от 9,5 на 20 млн. куб. м дневно./БТА