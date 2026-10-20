Зеленски предлага тристранна среща с Тръмп и Путин

Държавният глава на Украйна Володимир Зеленски предложи организирането на тристранна среща с президентите на САЩ и Руската федерация Доналд Тръмп и Владимир Путин след преговорите в Осло.

На разговорите между Украйна, САЩ и европейските партньори са обсъдени нови предложения за прекратяване на войната, които американските представители ще представят и на официална Москва. Дипломатическите усилия се развиват на фона на засилен натиск върху Киев за постигане на мирно споразумение.

След срещата с американската делегация, водена от специалния пратеник Стив Уиткоф, Зеленски заяви, че се търсят нови решения за прекратяване на военните действия.

Тристранна среща между Зеленски, Тръмп и Путин

"Една от важните идеи е да се организира потенциална тристранна среща на лидерите. Защото има неща, които могат да направят само лидерите. Стив утре заминава за Русия. Ще видим какво ще каже Путин", цитира УНИАН думите на Зеленски.

Украинският президент подчерта, че страната му има най-голяма нужда от мир, но решението за прекратяване на военните действия зависи от Москва.

"Украйна има най-голяма нужда от мир. Русия трябва да прекрати тази война."

Зеленски съобщи също, че американската страна е обещала на Украйна значителни гаранции за сигурност, сравними с предвидените в член 5 от Северноатлантическия договор. По думите му различните предложения вече са отразени в документ, но окончателните им параметри не са представени публично.

Украинският президент заяви още, че страната му продължава да получава разузнавателна информация от САЩ, и изрази очакване работата на Starlink да бъде възстановена в рамките на 48 часа.

Държавният глава на Финландия Александър Стуб определи разговорите в Осло като конструктивни и заяви, че са намерени нови възможности за мирно уреждане на конфликта. "Намерихме някои елементи за мирно уреждане, които утре ще бъдат представени в Санкт Петербург", цитира думите му РБК-Украйна.

По думите му обсъжданията са били съсредоточени върху противовъздушната отбрана, защитата на енергийната инфраструктура и възможностите за частично прекратяване на огъня, включително в енергетиката и областта на продоволствената сигурност.

"Според моя опит мирът изисква търпение, но за съжаление войната не чака. Хора умират всеки ден. Нашата задача е да направим всичко възможно, за да сложим край на това. Смятам, че днешният ден беше стъпка в правилната посока", заяви той.

Тръмп иска споразумение до декември

Според The Washington Post ("Вашингтон пост") администрацията на Доналд Тръмп се стреми да постигне мирно споразумение между Русия и Украйна до края на годината.

Андрю Вайс, експерт по Русия във Фонда "Карнеги" за международен мир, смята, че американският президент иска да принуди Киев да приеме сделка до декември. Той свързва този срок с планираната среща на върха на Г-20 в Маями, на която Тръмп е поканил Путин.

Според Вайс Русия се опитва да използва американската администрация, за да постигне отказ на Украйна от Донбас. Експертът предупреждава, че подобна отстъпка може да бъде последвана от допълнителни руски искания, включително ограничения върху украинските въоръжени сили.

Бившият помощник държавен секретар на САЩ Даниел Фрийд също коментира промяната в американската позиция. Според него вътрешнополитическото напрежение в САЩ може да влияе върху подхода на Тръмп към преговорите.

Оценките за декемврийски срок са на цитирани от изданието експерти, а не официално обявен краен срок от Белия дом.

Позицията на Европа

Междувременно Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас отправи остра критика към американските преговарящи по време на дебати в Европейския парламент в Страсбург. Тя ги обвини, че от година и половина се опитват да склонят Украйна да приеме условията на Владимир Путин.

"Причината Украйна да не капитулира при условията на Путин е, че Европа я подкрепя."

Според нея европейските държави трябва да продължат подкрепата си за Киев и да участват пряко в преговорите за прекратяване на войната.

Калас подчерта, че Европейският съюз също има искания към Русия, включително по отношение на евентуалното премахване на санкциите.

"Трябва много ясно да заявим, че и ние имаме искания към Русия. Няма да се отказваме от тези неща безвъзмездно, защото става въпрос не просто за мир, а за траен и справедлив мир", посочи тя.

Върховният представител на ЕС допълни, че решенията за европейските ограничения не могат да бъдат вземани без участието на Брюксел.

Уиткоф ще представи предложенията пред руското ръководство

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре потвърди, че специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще отпътува на 21 октомври за Санкт Петербург.

Очаква се той да представи предложенията, обсъдени с украинските и европейските представители в Осло. В преговорите в норвежката столица участваха Зеленски, Уиткоф, Стуб и Стьоре, както и представители на европейски държави и институции. Джаред Къшнър се включи дистанционно.

Според The New York Times ("Ню Йорк Таймс") американските представители планират среща с Владимир Путин. Кремъл изрази надежда разговорите да се състоят скоро, но не потвърди официално конкретната дата и място. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да изслуша американските предложения, но няма намерение да прави политически отстъпки.