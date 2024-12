Робот се "самоуби" на работното си място: Изпитвал ли е емоции?

Предполагаемото самоубийство на робот на работното място по-рано тази година накара учените да се запитат дали технологичният елемент може да изпитва емоции.

През юни имаше опасения, че южнокорейски държавен робот се е самоубил, като се е хвърлил надолу по стълбите. Киборгът, който приличаше на бял кош с включен екран отстрани, беше предназначен да доставя документи на работещите в офис.

Случаят озадачава технолози, философи и академици, тъй като за да може робот умишлено да се самоубие, той трябва да е разумен.

Докато емоционално чувствителните роботи отдавна са част от научната фантастика, концепцията за „двусмислено чувствителен“ AI е сравнително нова идея.

Професор Джонатан Бърч, академик по философия в LSE и автор на The Edge of Sentience: Risk and Precaution in Humans, Other Animals, and AI, вярва, че не сме далеч от това да видим AI, който може да изпитва набор от емоции.

"Под "двусмислено чувствителен" имам предвид, че някои хора ще бъдат абсолютно убедени, че техният AI спътник е разумно същество с богат вътрешен живот и ще се ядосат, когато другите отричат ​​това", обяснява той пред Independent. "Междувременно други ще бъдат също толкова убедени, че тези AI спътници не чувстват абсолютно нищо Няма да е възможно да се каже кой е прав, защото нашето научно разбиране за съзнателността все още не е достатъчно зряло за това. И това има потенциал да доведе до много сериозни социални разделения."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.