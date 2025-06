Китай представи шпионски микродрон, който прилича на комар

Китайска изследователска институция в областта на отбраната разкрива шпионски дрон, който много прилича на комар.

На 20 юни бионичният микродрон беше показан по китайската държавна военна телевизия CCTV-7. “Това в ръката ми е робот, подобен на комар“, казва Лян Хексян, студент в Националния университет по отбранителни технологии (НУОТ), пред телевизионния оператор.

“Миниатюрните бионични роботи като този са особено подходящи за информационно разузнаване и специални мисии на бойното поле“, добави китайският студент.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito.

The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that's needed for control.

