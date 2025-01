Два частни лунни спускателни апарата се насочват към Луната

Компанията на Илон Мъск SpaceX изстреля чифт лунни спускателни апарати - един за американската компания Firefly Aerospace и японската ispace, съобщава AP.

Двата спускаеми апарата излетяха посред нощ от космическия център Кенеди на NASA, най-новият в потока от частни космически кораби, насочени към Луната. Те споделиха пътуването, за да спестят пари, но се разделиха един час след полета точно както беше планирано, като поеха по отделни обиколни маршрути за дългото месеци пътуване.



"Двата спускаеми апарата излетяха от космическия център на NASA “Кенеди“. Те са най-новите от серията частни космически кораби, които се стремят към Луната, съчетавайки научни с бизнес интереси. За да спестят пари, двата апарата бяха изстреляни заедно, но имат отделни обиколни маршрути за достигането на целта", отбелязва AP.

Моделът Blue Ghost на Firefly трябва да достигне Луната първи. Спускаемият модул с височина 2 метра ще се опита да кацне в началото на март в Mare Crisium, вулканична равнина в северните ширини.

New year, new lunar mission!

10 @NASA science payloads launched to the Moon aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket as part of @Firefly_Space’s Blue Ghost Mission 1.

On March 2, it will land on the lunar surface and help us understand the Moon’s environment for future missions. pic.twitter.com/RMabCppTr4