Председателят на ЕК: Искаме ИИ да бъде сила за добро

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ще се стреми да насочи публични и частни инвестиции в размер на 200 милиарда евро към зараждащата се индустрия на изкуствения интелект в Европа.

"Целта ни е да мобилизираме общо 200 милиарда евро за инвестиции в ИИ в Европа", заяви Фон дер Лайен на срещата на върха за ИИ в Париж, цитирана от АФП. Тя посочи, че ЕС ще допринесе с 50 милиарда евро, а останалата част ще бъде предоставена от “доставчици, инвеститори и индустрия".

Председателят на ЕК каза, че Европа е изправена пред трудно предизвикателство в областта на ИИ, тъй като САЩ и Китай напредват много, но, добави Фон дер Лайен, “състезанието с ИИ далеч не е приключило“.

"Искаме да ускорим иновациите", отбеляза тя, добавяйки, че "световното лидерство все още е в процес на извоюване".

The AI race is just beginning.

Building on the European AI Champions initiative, I’m glad to announce InvestAI 🇪🇺

We aim to mobilise €200 billion in AI investments in Europe ↓ https://t.co/PaLTUDsVpm