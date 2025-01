“Париж, ние идваме”: Пакистанските авиолинии с "терористична" реклама

Пакистанският национален превозвач (PIA) си навлече критика за пускането на реклама, която показва самолет, летящ към Айфеловата кула. Рекламата имаше за цел да популяризира възобновяването на полетите на Pakistan International Airlines до френската столица. Снимката с надпис “Париж, идваме днес“ и самолет, летящ към Айфеловата кула обаче предизвика паника и всички започнаха да се питат това реклама ли е или предупреждение?

Някои потребители на социалните медии отбелязаха приликата на рекламата с терористичните атаки в САЩ от 11 септември 2001 г.

“Това реклама ли е или заплаха?, пита потребител в X. Друг потребител призова компанията да “уволни вашия маркетинг мениджър“.

Изображението е гледано повече от 21 милиона пъти в социалната мрежа X от публикуването му миналата седмица и предизвика бърза реакция.

Премиерът Шехбаз Шариф нареди разследване по въпроса, докато вицепремиерът Исхак Дар също разкритикува рекламата, съобщи пакистанският Geo News.

Атаките от 11 септември видяха как похитители разбиват пътнически самолети в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона във Вашингтон, убивайки близо 3000 души.

Предполагаемият организатор на атаките, Халид Шейх Мохамад, беше арестуван в Пакистан през 2003 година, припомня трагичните събития BBC.

Пакистанският журналист Омар Курайши каза, че рекламата на PIA го е оставила “наистина без думи“.

“Ръководството на авиокомпанията не провери ли това? Те не знаят ли за трагедията от 11 септември – при която бяха използвани самолети за атака срещу сгради? Не мислеха ли, че това ще бъде възприето по подобен начин“, пише той на X.

I mean who is PIA’s creative agency

Who designed this?

Who or which agency manages its social media accounts?

Did the airline management not vet this?

Did the idiot who designed this graphic not see a PIA plane heading for the Eiffel Tower? One of Europe’s iconic landmarks… pic.twitter.com/Z0Vm7LQR51