SpaceX Crew-10 успешно се качи на МКС, закъсалите астронавти се завръщат ВИДЕО

Мисията Crew-10 на SpaceX успешно се закачи на Международната космическа станция в неделя сутринта, подготвяйки се най-накрая да извади двамата астронавти на NASA, които са останали в орбита от месеци.

Космическата капсула Space-X се закачи за МКС в 00:05 ч. EST в неделя сутринта, след като излетя в петък от Флорида. Видео емисия, показваща драматичното скачване на Crew-10 към МКС, беше споделена на живо на X.

Have a great time in space, y'all! #Crew10 lifted off from @NASAKennedy at 7:03pm ET (2303 UTC) on Friday, March 14. pic.twitter.com/9Vf7VVeGev

Една камера показа скачването от гледна точка на МКС, с Crew-10, който се приближава, докато облачна атмосфера над Австралия се върти на заден план.

Инженерите на Space-X и NASA отпразнуваха в своите земни офиси, когато капсулата Crew-10 успешно се закачи към порта за скачване на МКС.

Пристигащият екипаж планира да влезе в МКС малко преди 2:00 сутринта EST.

Американският астронавт Бъч Уилмор поздрави пристигащите членове на екипажа, когато люкът най-накрая се отвори към космическата станция.

Сунита “Суни“ Уилямс се усмихна, докато правеше снимки на своите членове на екипажа по време на скачването.

И двата екипажа се прегърнаха, докато новият екип си проправяше път през люка.

“Хюстън, благодаря ти, че се включи тази рано сутрин“, каза Уилямс. “Беше прекрасен ден. Страхотно е да видим приятелите ни да пристигат. Благодаря ви много.“

Уилямс и Уилмор останаха на МКС от юни, тъй като техният Boeing Starliner се натъкна на множество проблеми, които възпрепятстваха завръщането им, което първоначално беше планирано за осем дни след пристигането им.

Сега и Уилямс, и Уилмор ще се присъединят към Crew-9 по време на пътуването им обратно у дома на Земята. Очаква се те да започнат обратния си полет през следващите няколко дни, каза основателят на SpaceX Илон Мъск в X събота вечер.

Crew-10 първоначално планираше да изстреля в сряда вечерта, но мисията беше отложена поради проблем с рамото на наземната опора на ракетата.

.@NASA+ is live now as the @SpaceX #Crew10 mission aboard the Dragon spacecraft approaches the space station for a 12:07am ET docking on Sunday. https://t.co/ZXrOvv48CL