"Закъсалите" астронавти на NASA се връщат на Земята по-рано от предвиденото

NASA съобщава, че има вероятност да върне “закъсалите” астронавти у дома по-рано от предвиденото. Бъч Уилмор и Суни Уилямс - двамата астронавти, които изстреляха първия тестов полет с екипаж на Boeing Starliner и останаха на космическата станция месеци по-дълго.

Космическата агенция заяви, че е успяла да коригира графика, тъй като е избрала да смени капсулата Crew Dragon на SpaceX, която ще използва за полет на своята мисия Crew-10. Така по план мисията трябва да започна на 12 март. Новата дата може да изпревари планираните дни за завръщане на Уилямс и Уилмор, тъй като космическата агенция по-рано каза, че е насочена към края на март.

Астронавтите Crew-10 трябва да пристигнат на Международната космическа станция (МКС), преди Уилямс и Уилмор, които в момента са назначени за мисията Crew-9, да могат да завършат ротацията си в орбиталната лаборатория и да се върнат обратно към Земята, съобщава CNN.

Космическият кораб Crew-9, Crew Dragon Freedom, който в момента е закачен към космическата станция, може да се “върне на Земята след няколкодневен период на предаване с новопристигналия екипаж на експедицията Crew-10“, според изявление на американската космическа агенция.

Малко по-рано Мъск заяви в социалната мрежа Х, че президентът Доналд Тръмп му е наредил да върне астронавтите “възможно най-скоро у дома”.

“Ще го направим“, гласи публикацията на Мъск. “Ужасно, че администрацията на Байдън ги остави там толкова дълго.“

