Безос "целуна" земята преди Кейти Пери, падна пред капсулата с годеницата си ВИДЕО

Основателят на Amazon и Blue Origin Джеф Безос беше в пустинята на Тексас и развълнуван чакаше женският екипаж, начело с годеницата му Лорън Санчес, да се завърне на земята след 11-минутен полет на ръба на Космоса.

Клип, разпространен в социалните мрежи, показва как 61-годишният Безос пада с лице към земята, докато обикаля прозорците на капсулата на Blue Origin.

Jeff Bezos takes a tumble as he excitedly greets fiancée Lauren Sanchez after Blue Origin space flight https://t.co/VoVZVFlHdQ pic.twitter.com/fMEFAsaoIU