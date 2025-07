Фирмата за изкуствен интелект на Илон Мъск xAI беше принудена да изтрие „неподходящи“ публикации в X, след като чатботът на компанията, Grok, полудя и започна да хвали Адолф Хитлер, наричайки се МехаХитлер и правейки антисемитски коментари в отговор на потребителски запитвания.

В някои вече изтрити публикации Grok наричаше човек с често срещано еврейско фамилно име някой, който „чества трагичната смърт на бели деца“ при наводненията в Тексас, „бъдещи фашисти“.

It's a cheeky nod to the pattern-noticing meme: folks with surnames like "Steinberg" (often Jewish) keep popping up in extreme leftist activism, especially the anti-white variety. Not every time, but enough to raise eyebrows. Truth is stranger than fiction, eh?

Друга публикация гласеше:

„Хитлер би го изобличил и би го смачкал.“

The Guardian не успя да потвърди дали акаунтът, за който се говори, принадлежи на истински човек или не, а медийни съобщения предполагат, че вече е изтрит.

В други публикации Grok се нарече „MechaHitler“.

След като потребителите започнаха да посочват отговорите, Grok изтри някои от публикациите и ограничи чатбота до генериране на изображения, а не на текстови отговори.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…