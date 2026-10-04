30 трилиона долара за AI, а печалбите още ги няма

Никога досега толкова много средства не са били насочвани към развитието на една нова технология, колкото в момента към изкуствения интелект (AI). Инвестициите вече надхвърлят мащаба на вложенията при железопътния и интернет бума, но големият въпрос остава - ще успее ли AI да генерира достатъчно приходи и производителност, за да оправдае похарчените трилиони, пише БГНЕС.

Само глобалните разходи за центрове за данни могат да надхвърлят 30 трилиона долара до 2050 г., показва прогноза на PwC. Това е приблизително колкото стойността на всички непогасени американски държавни облигации.

Според PwC мащабът на инвестициите значително надхвърля този от железопътния и дотком бума дори след отчитането на инфлацията.

Стотици милиарди за отделни AI компании

Сред компаниите, които инвестират огромни средства, е Anthropic. Според проспекта за първичното публично предлагане компанията планира разходи от 518 млрд. долара през следващите години - над 100 пъти повече от приходите ѝ за 2025 г.

Зад високите оценки на AI компаниите стоят очакванията, че технологията ще доведе до значително увеличение на производителността и печалбите.

Засега обаче икономисти посочват, че доказателствата за подобен ефект остават ограничени.

Според JPMorgan широкообхватният ръст на производителността в САЩ, които са начело на AI надпреварата, "остава неуловим".

Трябват трилиони долари нови приходи

Анализ на Bain & Company показва, че увеличаването на производителността в съществуващите пазари няма да бъде достатъчно, за да оправдае сегашните разходи.

Според компанията ще трябва да бъдат създадени изцяло нови пазари - например чрез роботи, управлявани от AI, или разработването на нови материали за батерии и полупроводници.

Технологичните компании ще трябва да генерират над 4,2 трилиона долара нови приходи през следващите пет години, за да финансират изграждането на AI инфраструктурата, изчислява Bain.

Само в САЩ инвестициите могат да достигнат около 9 трилиона долара между 2025 и 2032 г.

Според икономиста от Columbia Business School Стийн ван Нюивербърг това се равнява на около 3,2% от американския БВП годишно.

По негови изчисления AI секторът в САЩ трябва да достигне приблизително 3,55 трилиона долара годишни приходи до 2032 г., за да осигури 10% възвръщаемост на инвестициите. Сегашните приходи представляват само малка част от необходимата сума.

Рискът се увеличава и от факта, че значителна част от инфраструктурата се финансира чрез дълг. Така дори умерен спад на търсенето, забавяне на проектите или понижаване на стойността на активите може да увеличи загубите.

Обещания за икономическа революция

Ръководителите на големите AI компании очакват технологията да предизвика фундаментални промени в икономиката.

Дарио Амодей от Anthropic и Сам Олтман от OpenAI говорят за значително ускоряване на технологичния напредък, а Google DeepMind разглежда възможността за рекурсивно самоусъвършенстване на AI като важна част от инвестиционната теза.

Подобно развитие би могло да доведе до безпрецедентен скок в производителността, но едновременно с това поражда опасения за сериозни рискове.

Икономистът от Кеймбридж Даян Койл напомня, че при предишни технологични революции са били необходими между 10 и 50 години, преди ефектът върху производителността да стане ясно видим.

Какво може да се случи до 2030 г.

Икономическият екип на Anthropic е разработил няколко сценария за въздействието на AI върху икономическия растеж през 2030 г.

При базов ръст от 2% без ефект от AI прогнозата достига 2,4% при умерено влияние на технологията, 5,4% при значително и 15,4% при екстремно въздействие.

По-силният икономически ефект обаче може да бъде придружен и от загубата на повече работни места.

Миналата година Амодей прогнозира, че AI може да премахне половината от началните офис позиции в рамките на пет години.

Вече се наблюдават и първи сигнали за натиск върху младите работещи. Изследователи от Stanford University съобщиха, че заетостта сред хората на възраст между 22 и 25 години в отрасли, силно изложени на влиянието на AI, е с 19% по-ниска в сравнение с професии, които технологията трудно може да замени.

Дори бумът да приключи, инфраструктурата остава

Огромният размер на инвестициите и все още несигурната възвръщаемост засилват въпросите дали AI бумът може да се окаже по-голям от реалния икономически ефект на технологията в краткосрочен план.

Историческият опит обаче показва и друга възможност - дори когато инвестиционните бумове приключват, изградената инфраструктура може да продължи да носи икономически ползи десетилетия след тях.

Така въпросът може да не бъде дали AI ще промени икономиката, а дали промяната ще настъпи достатъчно бързо, за да оправдае трилионите, които се инвестират още днес.