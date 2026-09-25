Няма време: Кардиналът на папата, назначен за AI, не използва технологията

Кардиналът, назначен от папа Лъв XIV да оглави ватиканската Комисия по изкуствен интелект, призна, че не използва изкуствен интелект, въпреки че вече четири месеца заема поста, чиято цел е да ангажира Църквата с революцията в тази област.

Кардинал Майкъл Черни разговаряше с водещата Ан Макелвой в подкаста "Brussels Playbook Week Ender“ и на въпроса дали използва изкуствен интелект в работата си, отговори: "Не, все още не. Просто не ми е останало време".

Папа Лъв назначи родения в Чехия канадски кардинал през май за председател на Междудикастериалната комисия на Ватикана по изкуствен интелект, като по този начин обедини усилията на различните административни служби на Ватикана за проучване на въздействието на машинното обучение върху човечеството, пише Politico.

Когато бе притиснат с въпроса дали има принципни възражения срещу технологията, той заяви: "Напълно съм готов и с удоволствие бих се учил. Смятам, че е и мой морален дълг да я използвам, за да натрупам личен опит, и се надявам това да ми помогне в работата“.

Черни призова европейските политици и епископи да реагират по-ясно на предупрежденията относно рисковете, свързани с най-модерните модели на изкуствен интелект (ИИ) и опасността от загуба на човешкия контрол и надзор над тях.

"Трябва да се води диалог между епископите и европейските правителства, за да се изрази загрижеността на обществото и въпросът да се подходи с откритост и креативност. В противен случай след пет месеца или пет години ще кажем: "Усещах, че предстои катастрофа, но не можех да направя нищо“.