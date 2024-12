Певицата Меган Трейнър със секси коледен костюм

Меган Трейнър за пореден път предизвика фурор с визията си. 30-годишната певица доказа, че коледното настроение вече напълно я е завладяло. Звездата се появи на празничния бал на iHeart Radio във вторник в Тексас с невероятен тоалет.

Може да се каже, че Меган се превърна в една секси женска версия на Дядо Коледа.

От снимки виждаме, че изпълнителката на "All About That Bass" е с емблематичната шапка в червено и бяло, която носи добрият старец. Но Трейнър залага и на провокация.

Тя позира по къса червена пола с бляскави елементи. Освен това, певицата носи сутиен в червено с бели пухести мотиви.

Звездата е и с червена жилетка, по която пък има червени пухести елементи. Меган е с пусната коса на вълни.

Тя изглежда много секси и събра доста комплименти от феновете си.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

