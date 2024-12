Открити са неиздадени касети на Майкъл Джексън

Неиздавани песни на Краля на попа Майкъл Джексън бяха открити в хранилище, но феновете все още не трябва да се радват, тъй като светът може никога да не ги чуе.

Грег Мусгроув, 56-годишен бивш полицай от калифорнийския магистрален патрул, неочаквано се натъкна на богатство от касети на Джаксън, когато купи изоставен склад в долината Сан Фернандо.

Според The ​​Hollywood Reporter касетите някога са принадлежали на Брайън Лорен, музикален продуцент и певец. Лорен си сътрудничи с Джаксън в неговия албум Dangerous от 1991 г. и също работи с артисти, включително Уитни Хюстън, Стинг и Бари Уайт.

Лентите съдържат 12 неиздавани мелодии, върху които Джексън е работил между приблизително 1989 и 1991 г. В момента Масгроув не разполага с касетите, тъй като те са под надзора на неговия адвокат, съобщава Newsweek.

Заглавията на неиздаваните песни включват Don't Believe It, Son of Thriller и Serious Effect. На една лента Джаксън се чува да обяснява смисъла на песента Seven Digits, която се отнася до идентификационния номер, даден на мъртвите тела в моргата.

Truth on Youth изглежда е рап дует между Джаксън и LL Cool J. Преди това рапърът каза на Variety, че е работил върху музика с Джаксън.

Джаксън започва като оригинален член на The Jackson 5, поп група, създадена през 1964 г. и първоначално включваща Джаксън заедно с братята му Джаки, Тито, Джърмейн и Марлон. Джаксън, роден през 1958 г., беше най-известният член на групата, преди да умре през 2009 г.

Осмото дете на семейство Джаксън, певецът се присъединява към групата, когато е едва на шест. Иначе известен като Краля на попа, той се превърна в най-известната поп звезда в света и се смята за една от най-значимите културни фигури на 20-ти век.

Джаксън е един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена. Той спечели 15 Грами, включително награда за цялостен принос, която му беше дадена през 2010 г. след смъртта му.

Другите му отличия включват награда "Златен глобус" и 39 световни рекорда на Гинес, включително "Най-успешният артист на всички времена". Той също отбеляза тринадесет хита номер едно в Billboard Hot 100 и беше първият музикант, който има топ 10 хита за пет отделни десетилетия в класацията.

