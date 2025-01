Бербатов показа как тренира в дома си, вдъхновен от Тупак

Само два месеца след като се включи в тренировка на първия отбор на а ЦСКА - София в базата на Панчерево, Димитър Бербатов доказа отново, че наистина все още може да се похвали с топ физическа форма, каквато нямат дори някои играещи футболисти.

Бербо сподели видео от своя домашен, доста добре оборудван фитнес, в който се загатват различни уреди и боксова круша. Той демонстрира част от своята рутинна тренировка с тежести и напади, която вероятно го поддържа във формата, в която е.

В клипа, озвучен от хита на Тупак "Until the End of Time", се вижда и домашният любимец на бившата звезда на "Манчестър Юнайтед" - сладък мини пудел в модерния цвят априкот (кайсиев), който стои неотлъчно до стопанина си на съседната постелка.

