Джейми Лий Къртис ще дари $1 млн. за пострадалите ог пожарите в Ел Ей

Джейми Лий Къртис и съпруга ѝ Кристофър Гест демонстрират своята подкрепа за бедстващите, докато пожарите в Лос Анджелис продължават да бушуват.

Актрисата, която беше в Ню Йорк на 7 и 8 януари, когато избухнаха множество пожари в Калифорния, обяви в Instagram, че заедно с половинката си и дъщерите им Ани и Руби, ще дарят 1 милион долара за подпомагане на пострадалите от бедствието.

„Докато огънят все още не е овладян и екипите на всички първи реагиращи и агенции работят неуморно, а съседи и приятели се обединяват, за да си помагат, моят съпруг, децата ни и аз обещахме 1 милион долара от нашата семейна фондация, за да създадем фонд в подкрепа на нашия прекрасен град, щат и хората, които живеят и обичат тук, на това място,“ написа Къртис.

66-годишната носителка на „Оскар“ заяви, че домът й остава незасегнат, докато тя се връща в Лос Анджелис след участието си в шоуто на Джими Фалън.

„Поддържам непрекъсната комуникация съм с губернатор Гавин Нюсъм, кмета Карън Бас и сенатора Адам Шиф, за да определим къде тези средства ще имат най-голямо въздействие,“ добави тя.

По време на гостуването си в The Tonight Show, Къртис не скри емоциите си, докато разказваше за ситуацията в Южна Калифорния, същевременно промотирайки новия си филм "The Last Showgirl" с Памела Андерсън, за който получи номинация за наградите SAG.

„Долетях тук снощи. Докато бях на самолета, започнах да получавам съобщения. Ситуацията е ужасяваща. Това е истинска катастрофа в Южна Калифорния. Видяхме ужасни пожари на много места, но това е буквално там, където живея“, сподели тя пред Джими Фалън.

Пожарите вече са засегнали домове на редица известни личности, включително Били Кристъл, Анна Фарис, Лейтън Мийстър и Адам Броуди, Рики Лейк, Спенсър Прат и Хайди Монтаг, Мелиса Ривърс и Парис Хилтън.

На 8 януари организаторите на наградите "Critics Choice Awards", които трябваше да се проведат на 12 януари в Санта Моника, обявиха отлагане на церемонията за 26 януари. Множество премиери на филми също бяха отменени през последните дни, включително и най-новия с участието на Джейми Лий.

