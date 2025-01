Коя е Емили Балдони – жената на Джъстин Балдони, която има малка роля в „Никога повече“

Наскоро Джъстин Балдони беше забелязан на екскурзия със съпругата си Емили Балдони и двете си деца на фона на съдебната му битка с колежката му от „Никога повече“ (It Ends With Us) Блейк Лайвли.

Режисьорът излетя от Лос Анджелис със съпругата си Емили Балдони и децата им – 9-годишната Мая и 7-годишния Максуел на 17 януари, съобщи източник пред E! News.

Новината стана ясна на фона на съдебната битка на Джъстин с Блейк Лайвли – която се снима заедно с него в „Никога повече“ през август, като филмовата адаптация на едноименния роман на Колийн Хувър, разбира се, е само началото на продължителната вражда между двамата.

А когато бе застигнат от папараци на международното летище в Лос Анджелис, Балдони отбеляза във видео, получено от TMZ, че е „благодарен, че е със семейството“.

Източник: Tialoto.bg

