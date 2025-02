Бени Бланко се страхува, че Селена ще спре да го желае

Бени Бланко разкрива колко дълбоко е влюбен в Селена Гомес и признава, че изпитва неописуем страх тя да не промени мнението си за него.

В ново интервю за Interview Magazine, 36-годишният продуцент споделя: „Обожавам земята, по която стъпва, и чувствам, че тя се отнася към мен по същия начин. Няма его между нас. Тя иска да успея, а аз искам тя да успее.“

Но не прикрива и притеснението си, че някой ден тя просто ще се събуди и няма да го иска вече.

„Събуждам се сутрин и си мисля: "Как да направя живота ѝ по-добър?" Прегръщането не е достатъчно. Искам да бъда вътре в цялото ѝ тяло. Просто чувствам нещо към нея, което не мога да обясня. Толкова съм сантиментален“, казва развълнувано той.

Гомес нарича думите му „много романтични“ и му отговаря: „Няма мърдане, заседнал си с мен.“

Двойката също говори за първия си съвместен музикален проект I Said I Love You First, който ще излезе на 21 март. Те признават, че първоначално са се страхували да работят заедно, но са си обещали, че ако нещо се обърка, веднага ще спрат.

„Знаехме, че това, което имаме, е прекалено важно,“ казва Бланко. Гомес добавя: „Може би в началото бях нервна, но постепенно всичко си дойде на мястото с много труд и любов.“

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.