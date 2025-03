Наградите "Оскар": "Анора" е големият победител, Майки Медисън пребори Деми Мур

Броуди, Майки Медисън, Зоуи Салдана и Киърън Кълкин. Снимка: Reuters 1 / 11 / 11

Наградите "Оскар" бяха раздадени за 97-и път в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на церемонията беше комикът Конан О'Брайън.

Трагикомедията "Анора" спечели награда "Оскар" за най-добър филм, а звездата й Майки Мадисън пребори смятаната за фаворитка Деми Мур и взе статуетката за най-добра актриса.

Филмът спечели общо пет награди. Той донесе също наградата за най-добър режисьор на Шон Бейкър, който се наложи в категориите за най-добър оригинален сценарий и монтаж.

В категорията за най-добър късометражен игрален филм "Човекът, който не можеше повече да мълчи", който е с българско участие, отстъпи наградата "Оскар" на "Не съм робот".

Наградата "Оскар" за най-добър актьор за втори път спечели Ейдриън Броуди за "Бруталистът".

Наградите за най-добър актьор и актриса в поддържаща роля спечелиха Кийрън Кълкин ("Истинска болка") и Зоуи Салдана ("Емилия Перес".

Наградата за най-добър анимационен филм спечели латвийският "Потоп" - първи "Оскар" за страната.

Ето и призьорите:

Най-добър филм - „Анора“

Най-добър актьор в главна роля - Ейдриън Броуди, „Бруталистът“

Най-добра актриса в главна роля - Майки Медисън, „Анора“

Най-добър актьор в поддържаща роля - Киърън Кълкин, "Истинска болка"

Най-добра актриса в поддържаща роля - Зоуи Салдана, „Емилия Перес“

Най-добър режисьор - Шон Бейкър, „Анора“

Оригинален сценарий - "Анора"

Адаптиран сценарий - „Конклав“

Операторско майсторство - „Бруталистът“

Най-добър международен филм - „Все още съм тук“, Бразилия

Най-добър документален филм - „No Other Land“

Най-добър документален късометражен филм - „The Only Girl in the Orchestra“

Най-добър игрален късометражен филм - "Не съм робот“

Най-добър анимационен филм - "Flow“

Най-добър саундтрак - „Бруталистът“

Оригинална песен - „El Mal“ от „Емилия Перес“

Костюми - „Злосторница“

Грим и прически - „Веществото“

Визуални ефекти - „Дюн: Част втора“

Дизайн на продукцията - „Злосторница“

Озвучаване - „Дюн: Част втора“

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.