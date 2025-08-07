Съдебният лекар, извършил аутопсията на Мерилин Монро: Тя е била убита

Смъртта на Мерилин Монро преди 63 години продължава да бъде обвита в мистерия и конспиративни теории, а мъжът, извършил аутопсията на холивудската легенда, най-накрая е разкрил всичко, съобщава RadarOnline.com.

Томас Ногучи е един от най-новите зам.-съдебни лекари, работещи в окръг Лос Анджелис през август 1962 г., когато му е поверена отговорността да разследва смъртта на Монро. Сега в книгата "Съдебният лекар от Лос Анджелис", написана от Ан Сун Чой, той разкрива как никога не е бил наистина уверен, че самоубийството е причината за смъртта.

Аутопсия на една легенда

"Беше просто", каза Ногучи на Чой за книгата. "Но щеше да е необходима аутопсия, за да се потвърди смъртта". В раздела "Допълнителна информация" от доклада си, Ногучи е научил, че на холивудската легенда е била предписана рецепта за Нембутал (вид успокоително, бел. ред.) два дни по-рано и че е била актрисата е била "много отчаяна", когато е говорила с психиатър ден по-рано.

По време на аутопсията си Ногучи, 37-годишен по това време, проверил дали на Монро са били инжектирани някакви лекарства.

Чой пише в книгата си: “[Ногучи] проверил обичайните места: сгъвката на лакътя, горната част на бедрото, между пръстите на пръстите на ръцете и краката. Не намерил нищо. Отместил платинено русата ѝ коса, за да огледа скалпа ѝ. Нищо."

"След като я обърна с дясната страна нагоре, той се обърна към поднос с инструменти, взе скалпел и започна познатия Y-образен разрез", продължава разказът за аутопсията.

Ногучи също "отстрани и претегли органите за доклада от физическата аутопсия. Отбелязва се, че жлъчният мехур липсва, което обяснява и белега на корема ѝ", тъй като актрисата от "Някои го предпочитат горещо" е претърпяла операция на жлъчката предходната година.

По това време Ногучи отбеляза, че Монро е "починала от свръхдоза хапчета за сън. Рутинно самоубийство". Въпреки това, “тревожни звънци се задействаха в главата му“, когато пристигнаха резултатите от токсикологията.

Главният токсиколог, Реймънд Абернати, след като откри фатални нива на пентобарбитал и хлоралхидрат в кръвта на филмовата звезда, реши, че не са необходими допълнителни тестове на стомаха и други органи.

Прикриване на друга версия?

"Вълна от безпокойство залива [Ногучи]. Той знаеше, че ако не се направят допълнителни тестове, това ще се превърне в проблем за него. Това остави твърде много въпроси без отговор и в крайна сметка, като патолог, извършил физическата аутопсия, той щеше да бъде подведен под отговорност", се казва още в книгата.

Ногучи “искаше да поправи ситуацията, като направи изследвания на стомашното съдържание и органите“, обясни Чой, "но токсикологът ги изхвърли, след като беше издаден докладът на съдебния лекар".

"Без пълен анализ беше невъзможно да се изключи, че Монро е починала от инжекция, а не от поглъщане на хапчета. Но какво можеше да направи? Не можеше да оспори главния токсиколог."

Докато Монро “беше може би най-известната жена в страната, ако не и в света, защо главният съдебен лекар би пропуснал такава възможност?“, размишлява авторът на книгата. “[Ногучи] не можеше да се отърси от чувството на безпокойство, което го преследваше от самото начало. Имаше ли вероятност тя да бъде убита? Дали той беше пешка в прикриването на истината?“

Каква е истината за смъртта ѝ?

Смъртта на Монро продължава да разпалва теории, най-вече тази, че президентът Джон Ф. Кенеди и брат му Робърт “Боби“ Кенеди стоят зад смъртта ѝ.

Записи от таен микрофон за наблюдение, скрит в дома на Монро, разкриват ожесточена свада между звездата и тогавашният Робърт Кенеди. Оборудването е инсталирано от бившия детектив по делата за порока Фред Оташ, който се е прехранвал като “проверяващ факти“ за клюкарски списания.

В записа Кенеди, заедно с присъстващия английски актьор Питър Лоуфорд, го чуват от Монро, която настоява да разбере защо не е нетърпелив да се ожени за нея. Говори се, че и РКФ, и Джей Еф Кей са имали връзка с блондинката в определен момент.

Според Оташ Монро “крещяла. Боби взима възглавницата и я запушва на леглото, за да не я чуят съседите. Накрая тя се успокоява и тогава той се опитва да се измъкне оттам“.

Монро е намерена гола и легнала по гръб на леглото, стискайки телефона си, на 5 август 1962 г. Обявена е за мъртва, като причината за смъртта е предозиране с барбитурати.

Друга конспиративна теория твърди, че Монро е била бременна с бебето на Кенеди по време на президентската му кампания през 1960 г., а разсекретени досиета на ФБР предполагат, че нелоялни правителствени агенти са планирали смъртта ѝ.

Останалото е история…