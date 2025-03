Лейди Гага призна, че е имала психоза

Лейди Гага призна, че преди време е страдала от психоза. Това е било преди 5 години.

38-годишната певица проговори за психичното си здраве в подкаста "The Interview" на "The New York Times".

"Преди 5 години имах психоза. Не бях дълбоко свързана с реалността за известно време. Това ме извади от живота по голям начин и след много години на здрава работа - върнах си себе си. Беше труден период и всъщност беше наистина специално, когато срещнах партньора си. Защото когато срещнах Майкъл, аз бях на много по-добро място, но си спомням как той ми каза, сравнително рано във връзката - "Ти можеш да си много по-щастлива, отколкото си". Беше наистина трудно за мен да го чуя да казва това, защото не исках той да мисли това за мен. Исках той да мисли, че аз съм този щастлив, напълно събран човек. От момента, в който срещнах Майкъл, той имаше най-топлия и мил характер, отколкото може би всеки, който съм срещала в целия си живот", обяснява звездата.

