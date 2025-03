Лицето на врага: Цензурираха образа на Алла Пугачова в руски филм ВИДЕО

Лицето на врага не бива да бъде показвано. Развлекателният телевизионен канал Дом Кино цензурира образа на Алла Пугачова по време на прожекцията на филма "Ледоразбивач" в нощта на 26 март.

Филмът е заснет през 2016 г. с подкрепата и участието на Фонда за кино и НТВ. Филмът разказва историята на ледоразбивача Михаил Громов, който засяда в ледовете на Арктика през 1985 г. Сюжетът е базиран на истинската история на ледоразбивача.

Снимка на Пугачова в близък план се появява в средата на филма, когато един от героите зачерква дати в календара за 1985 г. с портрета на певицата. В ефира на Дом Кино този кадър е бил размазан и не е можело да се разбере кой е на снимката.

Russian TV continues to censor movies by blurring "undesirable" faces

This time, the "Dom Kino" channel, during the screening of "Icebreaker" (2016), blurred a photo of the famous singer Alla Pugacheva, who appears in the frame.

On March 23, the same channel blurred a poster… pic.twitter.com/FW4fyS51vB