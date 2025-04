Плагиатство ли е идеята на Меган Маркъл за сериала "Pearl"?

Британска авторка твърди, че детската поредица, предложена от Меган Маркъл за Netflix, имала поразителни прилики с нейните собствени детски книги.

Мел Елиът разказва пред Daily Mail, че сериалът „Pearl“ имал прилики с нейната поредица детски книги „Pearl Power“, „твърде големи, за да бъдат пренебрегнати“. Телевизионната поредица бе обявена от херцогинята на Съсекс, през юли 2021 г., като тя и съпругът на Елтън Джон - Дейвид Фърниш - трябваше да бъдат изпълнителни продуценти, преди проектът да бъде прекратен.

Изданието People е потърсило представители на херцогинята на Съсекс и Netflix за коментар.

Сюжетът на „Pearl“ се фокусира върху историята на малко момиче, което „се учи да открива своята сила и намира вдъхновение в значими жени от историята“. Въпреки че книгите на Елиът първоначално не включвали известни исторически личности, в центъра им били женското овластяване и равенството.

Още през 2018 г., години преди Меган да обяви своя проект с Netflix, Елиът започнала да работи по идея за анимационна адаптация на „Pearl Power“. По нейните думи, всяка серия е трябвало да започва с училищен проект на героинята Пърл за известна вдъхновяваща жена, след което двете да преживеят съвместно приключение. Пробната анимация на първия епизод, посветен на тенис легендата Били Джийн Кинг, все още е достъпна в социалните ѝ профили.

Елиът казва пред Daily Mail:

„Меган е феминистка, която защитава други жени, така че бях разочарована и объркана да видя колко много прилича предложеното от Netflix шоу „Pearl“ на моята „Pearl Power“, създадена цели седем години по-рано. Разбира се, не мога да знам дали някой от екипа ѝ е виждал моята поредица и е бил вдъхновен от нея, но приликите бяха твърде значителни, за да ги игнорирам.

Светът на изкуството и медиите е изключително конкурентен и, за съжаление, е доста често явление влиятелни хора да крадат труда на по-слабо известни творци — макар че не казвам, че това е случаят тук.“

Елиът разкрива, че през юли 2021 г. нейните адвокати изпратили писмо до Меган чрез благотворителната ѝ организация Archewell Foundation. Тя самата последвала с лични писма както до Archewell, така и до Netflix през октомври 2021 г. и февруари 2022 година. Но така и не получила отговор.

През май 2022 г. Netflix обяви, че сериалът „Pearl“ е отменен. Тогава стрийминг гигантът посочи, че свива броя на анимационните проекти, като назова „Pearl“ като един от няколко детски сериала, прекратени по същото време.

„Доволна съм, че шоуто на Меган беше спряно, и се надявам да имам поне малка заслуга за това. Но това, което наистина исках, беше проектът да се осъществи — и да бъда призната или поканена да работя като сътрудник по него“, казва Елиът.

Тя добавя: „Pearl“ бе мечтаният ми проект и сега, за съжаление, ако възобновя собственото си творение, ще изглежда така, сякаш съм копирала чужда идея. Най-много ме натъжи фактът, че след като обърнах внимание на приликите между моята „Pearl“ и тази на Меган пред Netflix и Archewell, възражението ми остана без отговор. Никой от Netflix или Archewell не ми отговори, а аз наистина щях да се радвам да допринеса и да работим заедно.“

Авторката твърди, че първоначално не е излязла публично с обвиненията в плагиатство, за да избегне обществено внимание. Освен това по това време е водила битка с рак на гърдата, след като била диагностицирана през 2019 година.

Принц Хари и Меган подписаха сделка с Netflix през 2020 г. на стойност около 100 милиона долара. Освен сериала „With Love, Meghan“, който дебютира през март и ще има втори сезон по-късно тази година, двамата участваха в документалната поредица „Harry & Meghan“ през 2022 година. Също така продуцираха „Polo“, „Live to Lead“ и „Heart of Invictus“.

Компанията им Archewell Productions планира да адаптира и любовния роман „Meet Me at the Lake“ от Карли Фортюн за Netflix.

