Go Guide App вече е тук: новото приложение предлага селекция на подобрите места в София и Пловдив с един клик!

След 20 успешни години като водеща медия в света на гурме културата и нощния живот Go Guide събра най-добрите заведения в София и Пловдив на едно място - директно в телефона! С новото приложение потребителите могат да избират различни ресторанти, барове, клубове, пекарни, сладкарници и кафенета, които са внимателно подбрани.

Go Guide App предлага: Професионална селекция от премиум заведения, подбрани от Go Guide, стилен дизайн и интуитивен интерфейс, интерактивни карти за София и Пловдив, удобно категоризиране по тип заведение, англоезична версия за чуждестранни потребители, авторско съдържание с професионални фотографии и детайлни ревюта, навигация до избраното място и отличителни стикери на победителите в Go Guide Food & Drink Awards.

Go Guide е надеждният съветник, който винаги знае къде може да се намери отлично кафе, изключителен коктейл, къде ястията са истинско събитие и кое място отговаря най-добре на различните предпочитания. В приложението може да се намери пълна информация за всяко заведение - адрес, телефон, работно време, уебсайт, възможност за плащане с карта, статус за домашни любимци, специалитети и много други полезни детайли.

Заведенията, включени в Go Guide App, са места, които екипът лично препоръчва и на които потребителите могат напълно да се доверят за качествено изживяване. Много от тях са носители на престижните награди Go Guide Food & Drink Awards в категориите „Награда на публиката“, „Награда на гилдията“ и „Награда на десетилетието“, което е сериозен показател за качество, защото в света на добрия вкус нищо не попада случайно!

Губенето в богатото разнообразие от места и трудното избиране на проверени и качествени локации вече е в миналото! Каквото и да означава перфектното място за всеки - в Go Guide App вече го има! Приложението е достъпно за изтегляне oт Apple Store, Google Play и Huawei App Galery (налично за Android и iOS).

