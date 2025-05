Сидни Суини продава сапуни, съдържащи...вода от ваната ѝ

Актрисата Сидни Суини вдигна летвата на продуктово позициониране до съвсем ново ниво. 27-годишната звезда, позната с ролите си в "Euphoria" и романтичната комедия "Anyone But You", вече продава сапун, съдържащ вода...с която се е къпала - директно от ваната ѝ. Да, прочетохте правилно.

В партньорство с марката за лична хигиена Dr. Squatch, Сидни представи нестандартния продукт Sydney’s Bathwater Bliss. Сапунът, който ще излезе в лимитирана серия на 6 юни, е на цена от 8 долара за брой.

"Когато феновете ти започнат да искат водата от ваната ти, можеш или да ги игнорираш, или да я превърнеш в барче сапун от Dr. Squatch“, пошегува се Суини, цитирана от People. Тя допълни: "Създадохме нещо, което не просто се помни — ухае невероятно и е с качеството на всеки друг продукт на Dr. Squatch, който обожавам."

Сапунът е изработен с пясък, екстракт от борова кора и... истинската вода от ваната на Сидни Суини. Ароматът съчетава нотки на бор, дъгласова ела и земен мъх. Целта, както обяснява актрисата, е не само да изненада феновете, но и да привлече внимание към значението на натуралната козметика.

"След рекламата с Dr. Squatch не спирахте да питате за водата ми от ваната... е, запазихме я. Представям ви Sydney’s Bathwater Bliss — напълно истински, строго лимитиран сапун с моя собствена вода", написа Сидни с намигване в Instagram.

На професионалния фронт Сидни продължава да поддържа феновете в напрежение със загадки за третия сезон на „Euphoria“. В скорошно интервю за списание Empire тя сподели, че предстоящите епизоди ще бъдат „напълно откачени“ за героинята ѝ Каси.

"Тя е луда. Прави безброй грешки. Несъвършена е на толкова нива, но всичко идва от любов. Макар и понякога тъжна версия на любов. Изключително забавно е да играеш герой, който е толкова откачен. Сам Левинсън е брилянтен режисьор. Чета сценария, звъня му и казвам: "Хайде да го направим още по-лудо." А той: "Вътре съм." Този сезон е истинска лудост“, казва Сидни.

