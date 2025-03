Проблеми в Рая? Сидни Суини и годеникът ѝ отмениха сватбата

​Сидни Суини и годеникът ѝ Джонатан Давино наскоро са се сблъскали с големи предизвикателства в отношенията си, разкри ексклузивно източник пред Us Weekly.​

„Сидни и Джонатан имат сериозни проблеми, но не са се разделили напълно. Нещата не вървят добре в момента, но все още не са се отказали. Работят върху връзката си, но засега са отложили сватбата“, споделя вътрешен човек.​

27-годишната Суини и 41-годишният Давино започнаха да се срещат през 2018 г. и се сгодиха четири години по-късно. Според източника всички сватбени планове са поставени на пауза.​

„Те трябваше да се оженят тази пролет. Сватбата няма да се състои, и не водят допълнителни разговори за нея. Сидни искаше да отмени всичко, защото не можеше да се справи със стреса“,​ твърди запознатият.

Смята се, че основните проблеми между Суини и Давино произтичат от натоварения график на актрисата.​

„Много от техните проблеми произтичат от това, че Сидни е изключително заета с работни ангажименти. Тя няма много свободно време, и това води до напрежение в отношенията им. Сидни е наистина фокусирана върху кариерата си. Джонатан би искал да прекарват повече качествено време заедно“, казва източникът.​

Посветеността на Суини към последните ѝ филмови и телевизионни проекти също е довела до сътресения в отношенията ѝ с половинката ѝ.​

„Винаги има напрежение между тях, когато тя промотира филм, защото трябва да отдели пълното си внимание на проекта, и хората винаги спекулират за близостта на Сидни с нейните колеги. Това е трудна динамика за Джонатан“, споделя източникът.​

Например, Суини участва в романтичната комедия от 2023 г. "Anyone But You" заедно с Глен Пауъл. Задкулисни снимки от снимачната площадка предизвикаха слухове за афера между двамата, които те категорично отрекоха. Пауъл по това време се срещаше с модела Джиджи Парис.

„Нямам умствения капацитет да направя нещо подобно, но тя е много умна. И вижте, Сидни и аз имаме автентична химия... Беше много по-лесно за Сидни да се впусне в нещо подобно, защото тя е в много стабилна и прекрасна връзка, която я прави много щастлива“, каза Пауъл пред Business Insider през декември 2023 година.​

Суини и Давино съвместно продуцираха тази продукция.​

„Наистина е страхотно да работиш с човек, който те познава толкова добре, който напълно подкрепя идеите ти, визията ти и гласа ти. И е хубаво. Имам предвид, кой не би искал да бъде с най-добрия си приятел през цялото време? Просто исках да въведа всички в моя свят“, сподели Суини пред Glamour UK през декември 2023 г.одина

Докато говореше с изданието, Суини също похвали динамиката им като „стабилна“.​

„В стабилна връзка съм от много дълго време, което не е нормално в тази индустрия и не е нормално за моята възраст. Това, което забелязах относно идеята за известността, е, че хората наистина обичат да издигат някого и след това да го сриват“, добави звездата от "Еуфория".​

Спекулациите около отношенията на актрисата и нейната половинка зародиха, когато те започнаха все по-рядко се появяват заедно. Сидни дори бе забелязана на няколко пътувания, но видимо придружена само от приятели и бодигард, без следа от Джонатан. Разбуни още повече духовете, когато изтри, от своя профил в Instagram, снимка с любимия ѝ, на която се целуват.

Въпреки тези предизвикателства, Давино е бил забелязан в имението на Суини в Лос Анджелис, което предполага, че двамата все още се опитват да изгладят различията си.​

Към момента нито Суини, нито Джонатан са направили официални изявления относно статуса на връзката си.

